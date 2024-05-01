Головний тренер Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями від першого півфіналу найпрестижнішого євротурніру між німецькою і французькою командами.

"За підсумками двох матчів до фіналу вийде ПСЖ. В парижан зараз склад не такий зірковий, як раніше, але вони беруть іншими чеснотами.

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Зокрема, чітко простежується командна гра, як в нападі, так і при втраті м'яча, коли треба відразу відпрацювати у відборі.

Що ж до сьогоднішнього результату, то схиляюся до того, що все закінчиться підписанням мирної угоди", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок між Борусією та ПСЖ відбудеться вже сьогодні, 1 травня, у Дортмунді. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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