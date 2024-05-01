Борусія Д – ПСЖ: Маркевич спрогнозував першого фіналіста Ліги чемпіонів
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями від першого півфіналу найпрестижнішого євротурніру між німецькою і французькою командами.
"За підсумками двох матчів до фіналу вийде ПСЖ. В парижан зараз склад не такий зірковий, як раніше, але вони беруть іншими чеснотами.
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Зокрема, чітко простежується командна гра, як в нападі, так і при втраті м'яча, коли треба відразу відпрацювати у відборі.
Що ж до сьогоднішнього результату, то схиляюся до того, що все закінчиться підписанням мирної угоди", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, поєдинок між Борусією та ПСЖ відбудеться вже сьогодні, 1 травня, у Дортмунді. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
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