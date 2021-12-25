Півзахисник Динамо Віктор Циганков, який проводить відпустку зі своєю майбутньою дружиною Романою на Мальдівах, вирішив потішити своїх шанувальників.

Циганков зробив пропозицію своїй коханій на Мальдівах

24-річний гравець влаштував оригінальну нічну фотосесію, де постав в образі джедая із культової саги Джорджа Луксаса "Зоряні війни". Разом з коханою Віктор позував для фото зі світловими мечами, зробленими на фоні пляжу Індійського океану. "На Землі теж є джедаї", – підписав зірковий футболіст світлини на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Циганков є великим поціновувачем "Зоряних війн" і навіть колекціонує фігурки персонажів цієї космічної опери.

Циганков у Динамо: продати не можна залишити