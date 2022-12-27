Рік, що минає, подарував українським уболівальникам весь спектр емоцій – від пригнічення і розчарування до сліз радості та ейфорії. "Футбол 24" – про головні події 2021-го.

Збірна України подарувала свято на Євро-2020 – історичний вихід в 1/4 фіналу

"Синьо-жовті" вдало виступили на чемпіонаті Європи, фінішувавши у вісімці найкращих команд континенту. У першому турі Україна відігралася з 0:2 проти Нідерландів, але все ж таки не втримала нічию, хоч і заслужила компліменти за гру та характер. Потім була важка перемога над Північною Македонією (і знамените "Зв'яжіться зі мною" від Андрія Ярмоленка) та прикра поразка від Австрії, яка відкинула "синьо-жовтих" на третє місце квартету і могла поставити хрест на подальших турнірних перспективах. Однак, вдалий збіг обставин у вигляді сприятливих результатів в інших групах вивів нашу збірну далі.

У 1/8 фіналу команді Андрія Шевченка дісталася Швеція, яка, по суті, і вивела Україну в плей-офф. Той матч у Глазго досі перед очима – чудовий гол Зінченка, жахлива травма Артема Бєсєдіна, через яку форвард Динамо досі перебуває в лазареті. Апогей – гол Артема Довбика на останніх секундах екстра-тайму, який будуть згадувати ще довго. Мабуть, найщасливіший вечір у році для українських фанів (за винятком окремих суб'єктів, які принципово не вболівають за збірну).

Україна вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи, де розгромно програла Англії (0:4). Підсумковий результат можна назвати однозначним успіхом, адже раніше наша національна команда ніколи не виходила з групи на першостях континенту.

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Для Артема Довбика – автора вирішального гола у ворота Швеції – те Євро стало поворотним моментом. Форвард СК-Дніпро-1, який попри молодий вік вже має досвід виступів у іноземних чемпіонатах, став головною ударною силою команди Ігора Йовічевіча. Першу частину УПЛ 2021/22 нападник завершив лідером бомбардирських перегонів (14 голів у 17-ти матчах).

Динамо повернуло чемпіонський титул УПЛ – Луческу оформив золотий дубль з першої ж спроби

"Біло-сині" перервали гегемонію Шахтаря, яка тривала 5 років. Кияни вперше з 2016-го стали чемпіонами України, а Мірча Луческу з першої ж спроби повернув титул столичній команді. Динамо під керівництвом румунського фахівця відмінно скористалося кризою Шахтаря, який у підсумку відстав від принципового опонента на 11 очок. Екс-тренер "гірників" виправдав своє запрошення в Динамо у першому ж сезоні. Довгоочікуване чемпіонство, до якого столична команда додала Кубок України і два поспіль виходи в груповий турнір ЛЧ. Барселона, Баварія, Бенфіка – таких суперників у Києві не бачили давно.

Окрім титулів, Луческу реанімував і розкрив деяких футболістів Динамо. Той же Микола Шапаренко, якого "списали" Хацкевич і Михайличенко, отримавши довіру тренера, здобув статус одного з лідерів "біло-синіх". Молодий Олександр Сирота став гравцем основної обойми, а ще молодший Ілля Забарний окупував місце в старті не лише Динамо, а й був основним у збірній України на чемпіонаті Європи-2020.

Окремої згадки заслуговує і Денис Гармаш, який сповна скористався кризою абсолютно усіх форвардів Динамо. Саме півзахисник, який вимушено став основним центрфорвардом, забив за першу частину сезону більше, ніж усі нападники киян разом узяті.

Дві команди в груповому турнірі ЛЧ і провалений євросезон

Другий сезон поспіль Україна була представлена двома клубами у групі Ліги чемпіонів. Динамо вийшло до основної стадії напряму, а Шахтар успішно пройшов кваліфікацію, здолавши Генк та Монако. Здавалося, є всі підстави сподіватися на пристойний євросезон, але все пішло не за планом.

Жереб був суворим до українців – Динамо отримало в суперники Барселону, Баварію та Бенфіку, а Шахтарю випали Інтер, Реал і Шериф. На виході вийшов повний провал – 3 очки на двох, жодної перемоги і лише 3 забиті голи (2 в активі Шахтаря і 1 від Динамо). Обидва наші гранди не змогли пробитися в весняну стадію єврокубків, а Шахтар вперше за весь час участі в ЛЧ не здобув жодної перемоги в груповому турнірі.

Розчарували й інші українські команди. Ворскла і Колос вилетіли вже в першому раунді Ліги конференцій, а Зоря не змогла подолати віденський Рапід у Лізі Європи. Команда Віктора Скрипника продовжила євросезон у третьому за рангом єврокубку, але і там не зуміла вийти з групи, набравши 7 очок.

У підсумку, українські команди набрали на 5-х жахливі 4,200 бала – це найгірший показник за останні 20 років. Ми вже опустилися на 12-ту сходинку в рейтингу коефіцієнтів УЄФА і можемо втратити навіть цю позицію. Відповідно, гарантованої команди в Лізі чемпіонів Україна знову не матиме – вже у сезоні 2022/23 чемпіон і срібний призер змушені будуть проходити кваліфікацію. Є побоювання, що дві команди у групі ЛЧ ми тепер побачимо нескоро.

Андрій Шевченко покинув збірну України і очолив Дженоа

На початку серпня українська легенда підірвав інфопростір, написавши у соцмережах про завершення контракту з УАФ. Відхід Андрія Миколайовича вийшов навіть дещо скандальним – тренер запевнив, що він і його штаб хотіли продовжувати роботу з національною командою, але до успішного завершення перемовин справа так і не дійшла. У підсумку, Шевченко неоднозначно покинув збірну після 5-ти років роботи.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною

Пауза у кар'єрі українця затягнулася аж до листопада – у пресі регулярно з'являлися чутки про інтерес низки клубів до Шевченка, але його вибір здивував багатьох. Андрій Миколайович став першим українським тренером в елітному дивізіоні Італії, підписавши контракт зі скромною Дженоа, яка перебуває в зоні вильоту із Серії А.

Початок тренерської кар'єри в Італії не склався – лише 2 очки і 2 забиті голи у 7-ми матчах чемпіонату, до яких додалася перемога в Кубку над скромною Салернітаною. Так, Шевченко отримав складний календар, а рівень футболістів Дженоа залишає бажати кращого, але такі результати не можуть тішити. Збереження прописки в еліті – головне завдання, для виконання якого потрібно ой як попрацювати. Єдина надія – на зимове підсилення, які обіцяли нові власники.

Відродження Карпат, Кривбаса й Металіста

Рік, що минає, ознаменувався поверненням кількох відомих клубів. Олександр Ярославський знову став президентом Металіста – харківський клуб Метал офіційно змінив назву на ту, до якої звикла місцева торсида. Команда Олександра Кучера отримала серйозне підсилення у вигляді низки новачків солідного рівня і на крейсерській швидкості мчить в УПЛ, завершивши осінню частину Першої ліги впевненим лідером. Ярославський не приховує, що прагне повернути "жовто-синім" колишню міць і вивести в єврокубки, на що не шкодуватиме грошей. Поки свого слова президент Металіста дотримується.

Дещо відстав криворізький Кривбас, який під керівництвом Олександра Бабича теж впевнено йде у зоні підвищення. Є свій камбек і у Львові – якщо Карпати Олега Смалійчука канули в небуття, не заявившись навіть в аматори, то створені у 2020-му Карпати впевнено дебютували у професіональному футболі. Після дещо важкого старту команда Андрія Тлумака набрала відмінну форму і пішла на зимову паузу в статусі лідера групи А. Сплав досвіду і молодості, досвідчений як для Другої ліги тренер і стабільне фінансування роблять "зелено-білих" головним претендентом на підвищення у класі. Якщо так піде й надалі, то поява Карпат в УПЛ – питання найближчих років.

Призначення Олександра Петракова головним тренером збірної України і важкий вихід в плей-офф відбору ЧС-2022

Після відходу Андрія Шевченка головним кандидатом на посаду наставника збірної став Сергій Ребров. Цього не приховував навіть Мирон Маркевич – тодішній голова Комітету національних збірних УАФ. Але в певний момент щось пішло не так – Аль-Айн перекреслив усі плани, не дозволивши українському тренеру достроково розірвати контракт. У підсумку засідання Виконкому УАФ тривало до пізньої ночі, а виконувачем обов'язків головного тренера збірної був екстрено призначений Олександр Петраков – наставник команди U-20, яка влітку 2019-го сенсаційно стала чемпіоном світу.

Ці кілька місяців далися Петракову дуже важко – про це зізнався і сам тренер. Спершу була прикра втрата очок з Казахстаном, яка поставила збірну на межу провалу. Далі пішли почесна нічия з Францією на НСК Олімпійський з голом-красенем Шапаренка і непорозуміння з Русланом Маліновським, апогеєм якого став невиклик хавбека на жовтневі матчі "синьо-жовтих". Тоді ще й трапилася втрата очок у Львові у матчі з Бонсією і Герцеговиною – Україна вперше не виграла офіційний матч у місті Лева.

Однак на фініші все склалося якнайкраще. Перемога в останньому турі у Боснії та вдалий результат паралельного матчу все ж дозволили "синьо-жовтим" фінішувати на другому місці групи. У півфіналі плей-офф кваліфікації суперником України стане збірна Шотландії – матч пройде у березні в Глазго. Наша збірна зберігає шанси на Мундіаль, але для цього доведеться перемагати у двох іграх на виїзді.

"Синьо-жовті" завершили рік у топ-25 найкращих команд світу, а Олександр Петраков позбувся приставки "виконувач обов'язків" і став тренером збірної на повноцінній основі.

Українці за кордоном – Маліновський став лідером Аталанти, чемпіонство і фінал ЛЧ Зінченка, Яремчук перейшов у Бенфіку, Миколенко близький до Евертона

Легіонери збірної України провели 2021 рік по-різному. Руслан Маліновський знову став бронзовим призером Серії А у складі Аталанти і зіграв у Лізі чемпіонів. Півзахисник став важливим гравцем у команді Джан П'єро Гасперіні – голи, асисти та інтерес кількох клубів до українця роблять рік, що минає, вдалим для хавбека. Руслан був близький до першого трофею з бергамасками – українець забив Ювентусу у фіналі Кубка Італії, але туринці таки вирвали перемогу і стали володарями нагороди. Єдиний негатив – невдале Євро-2020, на яке Маліновський їхав з певними проблемами зі здоров'ям і не зміг продемонструвати свою гру.

Нарешті змінив клуб Роман Яремчук. Хороша результативність у складі Гента і вдалий чемпіонат Європи дозволили екс-форварду Динамо піти на підвищення. Інтерес до Яремчука приписували багатьом іменитим клубам, але в підсумку уродженець Львова опинився у Бенфіці. Розпочав вдало, потім трохи збавив оберти, але під кінець року знову додав, забивши, зокрема, гол у ворота Динамо в матчі останнього туру Ліги чемпіонів. "Орли" сенсаційно вийшли в 1/8 – у плей-офф ЛЧ буде тріо українських футболістів.

Олександр Зінченко знову став чемпіоном Англії та вперше зіграв у фіналі Ліги чемпіонів. Здобути головний клубний трофей Європи не вийшло – Челсі виявився сильнішим. На старті сезону 2021/22 українець втратив місце у складі Манчестер Сіті, але під кінець року набрав форму і отримував регулярний час від Хосепа Гвардіоли. Чого не скажеш про Андрія Ярмоленка – роль лідера збірної України у Вест Хемі не змінилася. Вінгер отримує вкрай мало ігрових хвилин в АПЛ від Девіда Мойєса, виходячи лише в Лізі Європи та кубкових поєдинках. Вочевидь, Ярмоленко проводить у Лондоні останні півроку – на нього явно не розраховують.

Хто із відомих українців за кордоном точно не може занести 2021 рік до свого активу, так це Андрій Лунін, який зіграв аж один офіційний матч за Реал. Голкіпер пропустив два голи в поєдинку Кубка Іспанії від представника третього дивізіону, а мадридський гранд сенсаційно вилетів з турніру. Відсутність ігрової практики призвела до того, що Лунін не потрапив у заявку збірної України на чемпіонат Європи.

Ще один позитивний момент – український десант у топ-лігах Європи близький до поповнення. Віталій Миколенко вже узгодив контракт з Евертоном – перший серйозний трансфер Динамо з часів Андрія Ярмоленка. Домовилися і клуби, але станом на момент виходу матеріалу офіційної домовленості поки не було.

Юрій Вернидуб яскраво нагадав про себе, створивши сенсацію

Якщо Андрій Шевченко лише починає свій тренерський шлях в Італії, а Сергій Ребров покинув Ференцварош і ще нічого не виграв в ОАЕ (хоч і демонструє проміжні успіхи з Аль-Айном), то Юрій Вернидуб став творцем справжньої сенсації – і це зовсім не перемога в першості Молдови. Його Шериф успішно подолав всі 4 раунди кваліфікації ЛЧ, вибивши балканських грандів – Црвену Звезду і Динамо Загреб. Жереб групового турніру не віщував команді Вернидуба нічого доброго – Реал, Інтер та Шахтар. Всі віддавали молдованам останнє місце, але команда українця здивувала і тут.

Дві перемоги у стартових турах над Шахтарем і Реалом – Шериф змусив говорити про себе всю Європу. І нехай у наступних 4-х матчах тираспольці набрали тільки 1 пункт, але навіть третє місце в такій групі – це подвиг. Юрій Вернидуб зумів об'єднати інтернаціональну банду Шерифа в єдине ціле. Шкода лише, що підходящої роботи для досвідченого тренера в Україні так і не знайшлося.

Революція в Шахтарі – зміна тренера та вектора розвитку

Шахтар попрощався з Луїшем Каштру, який не здобув жодного трофею в сезоні 2020/21. "Помаранчево-чорні" запросили Роберто Де Дзербі – італійця, який наробив галасу в Серії А зі скромним Сассуоло. Новий тренер отримав солідний трансферний бюджет, витративши більше 40 млн євро. Склад Шахтаря поповнили бразильці Педрінью і Марлон, а також Лассіна Траоре з Буркіна-Фасо. Якщо раніше "гірники" брали переважно гравців безпосередньо із Бразилії, то всі літні новачки вже мали досвід виступів у Європі.

Також "гірники" підписали молодого бразильця Вінісіуса Тобіаса, але він приєднається до команди лише в лютому, коли досягне повноліття. Під керівництвом Де Дзербі починає розкриватися і молодий Михайло Мудрик, який навіть опинився у розширеному списку Олександра Петракова на матч України з Шотландією.

Робота італійця викликає низку питань, але свої завдання він, по суті, виконує. Так, невихід навіть у Лігу Європи в групі з Шерифом – безумовно, провал. Тим більше, з огляду на витрачені влітку гроші. Але перед тим Шахтар успішно пройшов міцні Генк і Монако у кваліфікації, вигризши кількадесят мільйонів євро призових від УЄФА. Та й в чемпіонаті України команда пішла зимувати на першому місці. Яке, щоправда, окрім трофею, вже нічого не дає – у Лігу чемпіонів все одно доведеться пробиватися через кваліфікацію.

А ще Шахтар попрощався з багаторічними лідерами – Марлос і Тайсон по черзі не без скандалу покинули клуб, повернувшись до Бразилії. Словом, Шахтар змінюється, і ця перебудова триває – буквально в останні дні року клуб попрощався з головним скаутом Жозе Боту, за якого заплатив відступні грецький ПАОК.

Прорив Динамо U-19 в Юнацькій лізі УЄФА

Команда Ігоря Костюка наробила галасу в Лізі УЄФА серед команд U-19. Кияни до останнього туру йшли першими у групі з Бенфікою, Барсою та Баварією і лише мінімальна поразка в Лісабоні відкинула динамівців на друге місце квартету. "Біло-сині" змушені зіграти стиковий матч за 1/8 фіналу – суперником стане чемпіон Іспанії серед юнаків Депортіво.

Фінішувати першими, на жаль, не вийшло, але про низку молодих динамівців заговорили в Європі. Особливо яскраво заявив про себе вінгер Самба Діалло, який успішною грою привернув до себе увагу низку європейських клубів і заслужив новий контракт від Динамо, а можливо, отримає і шанс у першій команді.

Розгроми Баварії та Барселони, нехай і юнацьких команд – подія для України. На фоні провалів дорослих команд Динамо і Шахтаря такий виступ молодіжки хоч якось загоює душевні рани.

Мілевський завершив кар'єру, Селезньов більше скандалить, ніж грає

Де-факто екс-форвард Динамо і збірної України зробив це давно, але лише у вересні офіційно оголосив про відхід з футболу. Останнім клубом Артема став Минай, який вилетів з УПЛ за підсумками сезону 2020/21, проте через зняття Олімпіка повернувся в еліту. Мілевський повісив бутси на цвях, зосередившись на своєму YouTube-проекті, але отримав свій момент слави на НСК Олімпійський, зробивши коло пошани на матчі Динамо.

Інший досвідчений екс-форвард збірної України поповнив склад того-таки Миная. Мова про Євгена Селезньова, який раніше зі скандалом покинув Колос. Нападника звинуватили в порушенні режиму на зборах в Туреччині та відправили додому, а згодом і виключили із заявки на УПЛ.

Селезньов, який марить побиттям бомбардирського рекорду, перебрався в Минай, але і там справи з голами йдуть не дуже. Лише один забитий м'яч у чемпіонаті, але одразу кілька скандалів – то посвариться із суперниками, то одноклубника облає, то журналіста. За останнє, до речі, навіть кримінальне провадження відкрили.

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