Колишній півзахисник Карпат Ігор Худоб'як розкритикував українців, які виступають у клубах, де власники належать до країни-окупанта.

– На початку повномасштабного вторгнення Росії на українські землі ви брали участь у мітингах на підтримку України, зараз репостите збори. Як кіпріоти ставлять до війни на нашій з вами Батьківщині?

– Друзі й знайомі часто запитують, яка ситуація в Україні, чи досі йде війна. Вони за цим не слідкують, оскільки це їх не торкається, їм не цікаво.

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– У другому дивізіоні Кіпру виступає Іпсонас, президентом якого є росіянин Євген Савін. У клубі грає низка українських футболістів. Раніше там виступав колишній гравець збірної України Микола Морозюк. Вважаєте це своєрідною зрадою?

– Не знаю, можливо, так, саме з морального погляду. Мені таке не імпонує, я б не зміг там грати.

– Євген Савін засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та виїхав на Кіпр. Його можна назвати "хорошим" росіянином?

– Я так не думаю. Вважаю, що коли Росія влаштовує геноцид українців, то немає "хороших" росіян, тільки ті, які зараз лежать в українському чорноземі, – сказав Худоб'як у коментарі NV.

Цікаво, що з липня 2013-го по червень 2014 років легенда Карпат виступав за російський Ростов. Нині він захищає кольори кіпрського Ксілотимву.

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