Полузащитник Динамо Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после первой половины сезона. 24-летний футболист уже успел провести часть отпуска на Мальдивах, где решился на решительный шаг и сделал предложение своей любимой Романе.

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Теперь лидер Динамо решил кардинально изменить климатические условия и с раскаленного пляжа перебрался в холодную зиму Буковеля. Цыганков на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото заснеженных гор Карпат и видео со своего номера.

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