Один із лідерів київського клубу вирушив на відпочинок на Мальдіви, але мав у планах дещо особливе. Саме там Віктор Циганков попросив свою кохану стати його дружиною.

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Дівчина, очевидно, погодилася. Відповідні фото футболіст опублікував у своїх соцмережах. Зазначимо, що обраниця Циганкова дуже непублічна особа. ЇЇ звуть Романа, вона з Вінниці, як Віктор, але наразі навчається за кордоном.