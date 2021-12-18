Циганков зробив пропозицію своїй коханій на Мальдівах
20:06 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Віктор Циганков повернеться із відпустки у новому життєвому статусі.
Один із лідерів київського клубу вирушив на відпочинок на Мальдіви, але мав у планах дещо особливе. Саме там Віктор Циганков попросив свою кохану стати його дружиною.
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Дівчина, очевидно, погодилася. Відповідні фото футболіст опублікував у своїх соцмережах. Зазначимо, що обраниця Циганкова дуже непублічна особа. ЇЇ звуть Романа, вона з Вінниці, як Віктор, але наразі навчається за кордоном.
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