Ювентус визначився з кандидатами на заміну Саррі – є 3 топ-претенденти

Туринський клуб шукає кандидатів на заміну Мауріціо Саррі після вильоту Ювентуса з 1/8 Ліги чемпіонів від Ліона.

Серед потенційних претендентів є 3 топ-тренери сучасності, пише Football Italia.

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За інформацією джерела, найімовірнішим кандидатом на пост нового керманича Юве є екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Наразі аргентинець без роботи і нещодавно заявив, що хотів би спробувати себе поза межами АПЛ.

Зінедіна Зідана теж сватають в "стару синьйору". Неоднозначну реакцію викликала його цитата на післяматчевій прес-конференції: "Я в Реалі, допоки не трапиться чогось екстраординарного". Окрім того, в тренері "вершкових" вбачають чудову заміну Саррі, адже Зідан вигравав трофеї з Ювентусом ще у статусі гравця і знає "кухню" туринців зсередини.

Також Сімоне Індзагі може очолити італійський гранд. Він провів непоганий сезон на чолі Лаціо, з яким до останнього боровся за призові місця.

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі. Після цього італійська преса заговорила про ймовірну відставку Саррі.

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