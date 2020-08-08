Зідан оцінив можливість своєї відставки після фіаско Реала в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, Реал поступився Манчестер Сіті за сумою двох матчів (2:4) та у другому сезоні поспіль вилетів з ЛЧ вже на стадії 1/8 фіналу. Для Зінедіна Зідана ця невдача стала першою в тренерській кар'єрі – француз ще ніколи не вилітав з найпрестижнішого клубного турніру Європи.

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"Поки не трапиться чогось екстраординарного, я залишаюся тренером Реала. Не варто більше ставити такі запитання стосовно мого майбутнього. Попереду в нас відпочинок, а в наступному сезоні Реал повернеться", – цитує Зідана BBC.

Зауважимо, за підсумками сезону 2019/20 Реал став чемпіоном Іспанії. Після карантину "вершкові" здійснили вражаючий ривок (10 перемог в 11 матчах) та зуміли обійти Барселону в турнірній таблиці Прімери.

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