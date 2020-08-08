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Зідан оцінив можливість своєї відставки після фіаско Реала в Лізі чемпіонів

11:07 - Читать на русском
Зідан оцінив можливість своєї відставки після фіаско Реала в Лізі чемпіонів
Зінедін Зідан / ФК Реал

Наставник "вершкових" налаштований продовжити роботу навіть попри невдалий сезон у найпрестижнішому європейському клубному турнірі.

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

Нагадаємо, Реал поступився Манчестер Сіті за сумою двох матчів (2:4) та у другому сезоні поспіль вилетів з ЛЧ вже на стадії 1/8 фіналу. Для Зінедіна Зідана ця невдача стала першою в тренерській кар'єрі – француз ще ніколи не вилітав з найпрестижнішого клубного турніру Європи.

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"Поки не трапиться чогось екстраординарного, я залишаюся тренером Реала. Не варто більше ставити такі запитання стосовно мого майбутнього. Попереду в нас відпочинок, а в наступному сезоні Реал повернеться", – цитує Зідана BBC.

Зауважимо, за підсумками сезону 2019/20 Реал став чемпіоном Іспанії. Після карантину "вершкові" здійснили вражаючий ривок (10 перемог в 11 матчах) та зуміли обійти Барселону в турнірній таблиці Прімери.

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Теги
Ліга чемпіонів Зінедін Зінедін Зідан Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Манчестер Сіті - Реал Мадрид
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