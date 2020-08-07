Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

Ювентус переграв Ліон (2:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак вилетів з турніру. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Перший матч відбувся ще до коронавірусної паузи та завершився несподіваною перемогою Ліона з єдиним голом Тузара. Ювентус залишався фаворитом на вихід у чвертьфінал, однак у французів були великі шанси довершити сенсацію. "Стара синьйора" нещодавно завоювала чергове скудетто, хоча зовсім не вражала в цьому сезоні якістю гри. Мауріціо Саррі не поставив туринцям свій футбол.

Ліон дуже постраждав від дострокового завершення Ліги 1, не потрапивши в єврокубки. Команда готувалася до Ліги чемпіонів спарингами – 4 перемоги в 5 матчах. Минулого тижня Олімпік все ж відчув смак офіційного поєдинку, давши гідний бій ПСЖ у фіналі Кубка ліги. У тій зустрічі Руді Гарсія награв склад на Ювентус – компактні 3-5-2 мали б створити проблеми чемпіону Італії.

Ювентус зі стартовим свистком захопив ініціативу, однак все обмежувалося офсайдами Роналду. Ліон же зробив ставку на гострі контратаки. Вже на 9-й хвилині Ауар ударом у кут перевірив пильність Щенсни. А ще через декілька миттєвостей гості заробили пенальті – той же Ауар увірвався у штрафний майданчик і впав після підкату Бентанкура.

Уругваєць спершу зіграв у м'яч, однак рефері все одно вирішив вказати на позначку. Мемфіс холоднокровно реалізував пенальті в стилі Паненки. Велика радість для Депая, адже він мав пропустити кінцівку Ліги чемпіонів через важку травму, якби не втрутився коронавірус. Варто сказати, що Ліон заслужено повів у рахунку – французи чіткіше та осмисленіше атакували.

"Б'янконері" оговталися та відновили тиск на ворота гостей. Бернардескі виконав блискучий рейд з правого флангу вздовж лінії поля, обіграв трьох суперників і поклав на "п'яту точку" голкіпера. До порожніх воріт залишалися сантиметри, однак Марсело в останній момент вибив на кутовий. Ще був неточний удар Роналду головою, а загалом Ліон грамотно стримував суперника.

Моменти на ворота Лопеша посипалися вже наприкінці першого тайму. Ігуаїн відгукнувся на подачу Куадрадо та переправив м'яч у дальній кут – голкіпер на місці. Кріштіану прицільно б'є зі штрафного, але його земляк в ефектному стрибку врятує Ліон. Ювентус відразу заробив ще один аналогічний стандарт. Цього разу до м'яча підійшов П'яніч і пробив у руку Депаю, який стояв у стінці.

Арбітр призначив пенальті – дуже суперечливе рішення, яке викликало хвилю обурення в мережі. Втім, Роналду це не цікавило. Кріш поцілував м'яч і легко розвів його з голкіпером по різних кутах. Португалець забив 66-й гол у плей-офф Ліги чемпіонів, зрівняв рахунок і повернув Ювентус у боротьбу за чвертьфінал.

По перерві картина не змінилася. Ювентус продовжував без моментів контролювати м'яч, а Ліон чекав зручної нагоди вилетіти в контратаку. Диспозиція змінилася на 60-й хвилині, коли Роналду лівою розрядив геніальну гармату з-за меж штрафного майданчика. Неймовірна краса! Кріштіану ставить різноманітні статистичні рекорди.

Руді Гарсія вирішив освіжити команду замінами, Мауріціо Саррі відповів власними перестановками. А Роналду продовжив генерувати гостроту. Бонуччі та Ігуаїн головами пробивали з вигідних позицій, потім і сам португалець виграв другий поверх після кутового, але Ліон зберігав прийнятний рахунок 2:1. Та ще й вимагав пенальті (небезпідставно) – суддя апеляції проігнорував.

Ювентус підстерегла чергова невдача – Дибала, який вийшов на заміну, отримав рецидив травми та мусив піти з поля. Роналду ще раз спробував щастя зі штрафного, але пробив у стінку. Ліон все ж вистояв і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Фінальна стадія турніру пройде в Португалії в режимі одноматчевих протистоянь. Французи зустрінуться з Манчестер Сіті 15 серпня.

Манчестер Сіті переграв Реал і пробився в 1/4 ЛЧ – команда Зінченка дуже близька і до півфіналу