toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

7 серпня 23:57 - Читать на русском
Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал
Ювентус – Ліон: результат і огляд матчу

Ювентус переграв Ліон (2:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак вилетів з турніру. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду
 
Мемфіс Депай 12’
12’ Мемфіс Депай
43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду

Перший матч відбувся ще до коронавірусної паузи та завершився несподіваною перемогою Ліона з єдиним голом Тузара. Ювентус залишався фаворитом на вихід у чвертьфінал, однак у французів були великі шанси довершити сенсацію. "Стара синьйора" нещодавно завоювала чергове скудетто, хоча зовсім не вражала в цьому сезоні якістю гри. Мауріціо Саррі не поставив туринцям свій футбол.

Ліон дуже постраждав від дострокового завершення Ліги 1, не потрапивши в єврокубки. Команда готувалася до Ліги чемпіонів спарингами – 4 перемоги в 5 матчах. Минулого тижня Олімпік все ж відчув смак офіційного поєдинку, давши гідний бій ПСЖ у фіналі Кубка ліги. У тій зустрічі Руді Гарсія награв склад на Ювентус – компактні 3-5-2 мали б створити проблеми чемпіону Італії.

Ювентус зі стартовим свистком захопив ініціативу, однак все обмежувалося офсайдами Роналду. Ліон же зробив ставку на гострі контратаки. Вже на 9-й хвилині Ауар ударом у кут перевірив пильність Щенсни. А ще через декілька миттєвостей гості заробили пенальті – той же Ауар увірвався у штрафний майданчик і впав після підкату Бентанкура.

Уругваєць спершу зіграв у м'яч, однак рефері все одно вирішив вказати на позначку. Мемфіс холоднокровно реалізував пенальті в стилі Паненки. Велика радість для Депая, адже він мав пропустити кінцівку Ліги чемпіонів через важку травму, якби не втрутився коронавірус. Варто сказати, що Ліон заслужено повів у рахунку – французи чіткіше та осмисленіше атакували.

"Б'янконері" оговталися та відновили тиск на ворота гостей. Бернардескі виконав блискучий рейд з правого флангу вздовж лінії поля, обіграв трьох суперників і поклав на "п'яту точку" голкіпера. До порожніх воріт залишалися сантиметри, однак Марсело в останній момент вибив на кутовий. Ще був неточний удар Роналду головою, а загалом Ліон грамотно стримував суперника.

Моменти на ворота Лопеша посипалися вже наприкінці першого тайму. Ігуаїн відгукнувся на подачу Куадрадо та переправив м'яч у дальній кут – голкіпер на місці. Кріштіану прицільно б'є зі штрафного, але його земляк в ефектному стрибку врятує Ліон. Ювентус відразу заробив ще один аналогічний стандарт. Цього разу до м'яча підійшов П'яніч і пробив у руку Депаю, який стояв у стінці.

Арбітр призначив пенальті – дуже суперечливе рішення, яке викликало хвилю обурення в мережі. Втім, Роналду це не цікавило. Кріш поцілував м'яч і легко розвів його з голкіпером по різних кутах. Португалець забив 66-й гол у плей-офф Ліги чемпіонів, зрівняв рахунок і повернув Ювентус у боротьбу за чвертьфінал.

По перерві картина не змінилася. Ювентус продовжував без моментів контролювати м'яч, а Ліон чекав зручної нагоди вилетіти в контратаку. Диспозиція змінилася на 60-й хвилині, коли Роналду лівою розрядив геніальну гармату з-за меж штрафного майданчика. Неймовірна краса! Кріштіану ставить різноманітні статистичні рекорди.

Руді Гарсія вирішив освіжити команду замінами, Мауріціо Саррі відповів власними перестановками. А Роналду продовжив генерувати гостроту. Бонуччі та Ігуаїн головами пробивали з вигідних позицій, потім і сам португалець виграв другий поверх після кутового, але Ліон зберігав прийнятний рахунок 2:1. Та ще й вимагав пенальті (небезпідставно) – суддя апеляції проігнорував.

Ювентус підстерегла чергова невдача – Дибала, який вийшов на заміну, отримав рецидив травми та мусив піти з поля. Роналду ще раз спробував щастя зі штрафного, але пробив у стінку. Ліон все ж вистояв і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Фінальна стадія турніру пройде в Португалії в режимі одноматчевих протистоянь. Французи зустрінуться з Манчестер Сіті 15 серпня.

Манчестер Сіті переграв Реал і пробився в 1/4 ЛЧ – команда Зінченка дуже близька і до півфіналу

blog_ava
Рух на останніх секундах відібрав у Інгульця дострокову путівку в УПЛ, Волинь і Минай наблизилися до еліти
7 серпня
8049
Теги
Ліга чемпіонів Головне Мемфіс Мемфіс Депай Кріштіану Кріштіану Роналду Ліон Ліон Ювентус - Ліон Ювентус Ювентус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
21
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?