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Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1

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Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1
Ювентус – Ліон – відео голів та огляд матчу

Ювентус переміг Ліон у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Ліон на "Футбол 24".

43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду
 
Мемфіс Депай 12’
12’ Мемфіс Депай
43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду

Туринцям потрібно було відіграватися після гостьових 0:1, але рахунок відкрив саме Ліон. Бернардескі збив Ауара у штрафному майданчику, і Депай елегантною паненкою переграв Щенсни. Ювентус перед свистком на перерву відігрався також з допомогою "позначки". Роналду чітко реалізував покарання за гру рукою того-таки Депая.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

Ювентус для проходу в наступну стадію повинен був забивати ще двічі. План був виконаний лише наполовину. Роналду з лівої увігнав м'яч у "дев'ятку" воріт Лопеша, після чого Ліон відчайдушно оборонявся і все ж втримав необхідний рахунок – 2:1.

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Ліга чемпіонів Ліон Ліон Ювентус - Ліон Відеоновини Ювентус Ювентус
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