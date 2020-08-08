Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1

Туринцям потрібно було відіграватися після гостьових 0:1, але рахунок відкрив саме Ліон. Бернардескі збив Ауара у штрафному майданчику, і Депай елегантною паненкою переграв Щенсни. Ювентус перед свистком на перерву відігрався також з допомогою "позначки". Роналду чітко реалізував покарання за гру рукою того-таки Депая.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

Ювентус для проходу в наступну стадію повинен був забивати ще двічі. План був виконаний лише наполовину. Роналду з лівої увігнав м'яч у "дев'ятку" воріт Лопеша, після чого Ліон відчайдушно оборонявся і все ж втримав необхідний рахунок – 2:1.