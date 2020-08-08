Ювентус определился с кандидатами на замену Сарри – есть 3 топ-претендента

Туринский клуб ищет кандидатов на замену Маурицио Сарри после вылета Ювентуса с 1/8 Лиги чемпионов от Лиона.

Среди потенциальных претендентов есть 3 топ-тренера современности, пишет Football Italia.

Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом на пост нового руководителя Юве является экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Сейчас аргентинец без работы и недавно заявил, что хотел бы попробовать себя за пределами АПЛ.

Зинедина Зидана тоже сватают в "старую синьору". Неоднозначную реакцию вызвала его цитата на послематчевой пресс-конференции: "Я в Реале, пока не случится чего-то экстраординарного". Кроме того, в тренере "сливочных" видят прекрасную замену Сарри, ведь Зидан выигрывал трофеи с Ювентусом еще в статусе игрока и знает "кухню" туринцев изнутри.

Также Симоне Индзаги может возглавить итальянский гранд. Он провел неплохой сезон во главе Лацио, с которым до последнего боролся за призовые места.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше. После этого итальянская пресса заговорила о возможной отставке Сарри.

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