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Ювентус та Мілан зіграють за Суперкубок Італії в Саудівській Аравії попри протести активістів

10:26 131 Читать на русском
Ювентус та Мілан зіграють за Суперкубок Італії в Саудівській Аравії попри протести активістів
Мілан – Ювентус / соцмережі

Керівництво Серії А не переноситиме матч за Суперкубок Італії з Саудівської Аравії між Міланом та Ювентусом.

Матч за Суперкубок Італії, як і планувалося, відбудеться 16 січня в Джидді (Саудівська Аравія), повідомляє Football Italia.

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Після вбивства журналіста The Washington Post Джамала Хашоггі в посольстві Саудівської Аравії в Стамбулі, не вщухають розмови про те, що зустріч потрібно провести в іншій країні.

Однак посол Італії в Ер-Ріяді (столиці Саудівської Аравії) Лука Феррарі провів зустріч з президентом Серії А Гаетано Міккіче і попросив того не відмовлятися від запланованого, щоб не порушити міжнародні відносини.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Мілан Мілан Серія А Суперкубок Італії
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