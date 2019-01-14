Ювентус – Мілан прогноз на матч за Суперкубок Італії

Ювентус та Мілан зустрінуться в матчі за Суперкубок Італії-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок за Суперкубок Італії Ювентус – Мілан відбудеться 16 січня в Саудівській Аравії у місті Джидда. Початок гри о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

До слова, переможець дуелі стане рекордсменом за кількістю здобутих Суперкубків Італії. Наразі лідерство ділять саме Мілан та Ювентус, в активі яких по 7 трофеїв.

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Ювентус – Мілан, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

Британські букмекери з контори William Hill в цьому протистоянні віддають перевагу Ювентусу. Коефіцієнт на перемогу чемпіонів Італії в основний час складає 1.50. На те, що "б'янконері" завоюють трофей – 1.28.

Натомість імовірний успіх Мілана в основний час оцінюється балом 7.00. На те, що Мілан поповнить клубний музей Суперкубком за підсумками екстра-таймів чи серії пенальті, приймають ставки з коефіцієнтом 3.50.

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Схожої думки і в австрійській Bwin. Там на перемогу Ювентуса приймають ставки з коефіцієнтом 1,57. На колишню команду Андрія Шевченка можна поставити з балом 6,00.

За підсумками додаткового часу або серії пенальті коефіцієнт на перемогу туринців складає 1.28, на звитягу Мілана – 3.30.

Нагадаємо, Ювентус грає у матчі за Суперкубок на правах чемпіона та володаря Кубка Італії, а Мілан – як фіналіст Кубка.