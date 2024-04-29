Руслан Маліновський продовжує перебувати в клубному лазареті. Важко сказати, що в команди все гаразд з результатами, адже одна перемога за сім матчів – це не дуже добре. Однак турнірне становище у Дженоа чудове. Чого не скажеш про Кальярі, який лише на три очки випереджає зону вильоту.

Підопічні Клаудіо Раньєрі останнім часом демонструють кращі результати, до того ж в першому колі перемогли "грифонів". Сьогодні все це не мало значення. Господарі напрочуд легко розібралися з острів'янами.

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За половину першого тайму Дженоа організувала собі перевагу в два м'ячі, скориставшись провалами в обороні. Ідентичний епізод трапився і по перерві, коли забивав Гудмундссон. За грою Кальярі аж ніяк не заслуговував поразки з таким рахунком, але Дженоа сьогодні дуже ефективно карала за помилки.

Завдяки цій перемозі "грифони" набрали вже 42 очки й офіційно гарантували собі місце в Серії А на наступний сезон. В активі Кальярі на десять залікових пунктів менше.