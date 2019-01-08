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Леонардо привів у Мілан "нового Кака", або Чому Лукас Пакета поверне Лігу чемпіонів на Сан-Сіро

19:00 1523 Читать на русском
Леонардо привів у Мілан "нового Кака", або Чому Лукас Пакета поверне Лігу чемпіонів на Сан-Сіро
Лукас Пакета / фото із соцмереж
Вадим Грищук Вадим Грищук

Першим зимовим трансфером Мілана стало підписання півзахисника Фламенго Лукаса Пакети. "Футбол 24" пояснює, чому бразилець зможе повернути "россонері" колишню славу.

Леонардо для молодого покоління вболівальників – це, передусім, талановитий спортивний директор, який був одним із творців нинішнього ПСЖ. Саме бразилець допомагав перетворювати посередню команду Ліги 1 у гранда європейського футболу.

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У Мілані (місті) про нього збереглася неоднозначна пам’ять. Свого часу Лео провів майже сотню матчів у футболці Мілана (клубу) та встиг протягом одного сезону посидіти на тренерській лаві "россонері". Однак після відставки він очолив інший міланський клуб – Інтер. Стати для "нерадзуррі" своїм, попри завойований Кубок Італії, йому так і не вдалося, а от зіпсувати стосунки з фанатами Мілана – запросто.

Важко уявити, як "червоно-чорна" половина Сан-Сіро сприйняла повернення бразильця, якби не хаос, в якому залишили клуб попередні китайські власники. Постать Леонардо хоч і була не найбажанішою, але викликала довіру. По-перше, його досвід на посаді функціонера ПСЖ був успішним. По-друге, свого часу він посприяв переїзду в Мілан Алешандре Пато та Кака. Особливо підписання володаря "Золотого м’яча-2007" дозволяє сподіватись, що Леонардо зможе навести порядок у Мілані.

Нове керівництво клубу вже має чимало здобутків: воно врятувало міланців від заборони на трансфери та від дискваліфікації із єврокубків, фінанси Мілана поступово нормалізуються, а борг зменшується. Однак складається враження, що Леонардо досі відчуває провину перед фанатами "россонері". Схоже, він знову хоче зробити для команди щось таке, що можна було б порівняти з підписанням Кака.

Черговим бразильцем, який писатиме історію міланського клубу, повинен стати Лукас Пакета, про трансфер якого вже оголошено офіційно. Про ключову роль Леонардо в його переході розповів сам гравець: "Чому я вибав Мілан? Через Леонардо. Він зателефонував і швидко мене переконав. Я повинен подякувати йому за це".

Мілан оголосив про трансфер Пакети

Натомість спортивний директор “россонері” не піддається ажіотажу і не робить з цього трансферу грандіозної події. Однак Леонардо визнає, що Пакета повинен стати ключовою фігурою оновленого Мілана: "Цей 21-річний хлопець – величезний талант, він вже почав грати у збірній і має досвід виступів у бразильській лізі. Ми знаємо, що Лукас приходить в команду, яка зараз в стадії будівництва. Йому знадобиться час для адаптації, але він, безумовно, дуже перспективний гравець".

Попри свій молодий вік Пакета уже володіє чималим досвідом. Зокрема, лише в 2018 році він відіграв 65 матчів. Також півзахисник Фламенго був наймолодшим серед 35-ти гравців, яких Тіте викликав у збірну Бразилії для підготовки до ЧС-2018. Хоча до Росії Лукас не поїхав, наставник "селесао" не забув про молодого таланта, дозволивши йому дебютувати в головній команді 8 вересня минулого року у товариському матчі проти США.

Тіте залишився задоволеним грою новачка та відзначив, що попереду у Пакети велике майбутнє: "На полі Лукас думає так само, як Неймар та Коутінью. В матчі із Сальвадором він блискуче комбінував з Неймаром, хоча вони раніше не грали разом. Вони знаходили один одного із заплющеними очима".

Перехід у Мілан повинен стати черговим кроком вперед. Зрозуміло, що Пакета вже переріс рівень як Фламенго, так і чемпіонату Бразилії загалом. Кака, з яким постійно порівнюють Лукаса, схвально оцінив такий крок: "Я радий, що він перебрався в Мілан. У цього клубу особливий зв’язок з бразильцями. Однак потрібно уникати будь-яких порівнянь, щоб Лукас міг грати спокійно, але я впевнений у його таланті".

Пакета, здається, й сам прекрасно розуміє, який перед ним виклик, але не схоже, що очікування вболівальників Мілана його лякають: "Кака був одним з моїх кумирів, і я мрію виступати за Мілан так само добре, як він, навіть якщо порівнювати нас, напевно, неправильно. Я просто хотів би робити свою роботу так добре, як тільки можу".

Однією із сильних сторін новачка Мілана є тактична гнучкість. Свою кар’єру у Фламенго Пакета починав на позиції центрального півзахисника, який більше зосереджений на захисті. Однак згодом Лукас довів, що може успішно діяти і в атаці. Тільки в минулому сезоні він забив 10 голів та віддав 4 асисти, при цьому зігравши ледь не на всіх позиціях у центрі поля.

Такий гравець повинен легко вписатися у систему гри Дженнаро Гаттузо. Можна навіть сказати, що саме такого гравця і не вистачало Ріно. Адже бразилець є напрочуд працелюбним виконавцем. Для нього не буде проблемою зробити ривок ледь не через все поле, щоб допомогти своїй команді в обороні.

Взагалі Пакета не цурається відпрацьовувати в захисті. Якщо порівнювати його статистичні показники з гравцями Мілана, то за кількістю перехоплень (1.8) та відбирань (1.7) за матч Лукаса виперджає тільки його тезка Білья (2.1 та 2.8 відповідно). Однак аргентинець через травму зіграв всього 9 матчів, а на дистанції показники зазвичай зменшуються.

Помітно, що бразилець не боїться боротися за м’яч, маючи 9.2 успішних спроби за гру. В Мілані близькими до нього є лише Бакайоко (8.1) та Білья (7.1), у решти півзахисників "россонері" цей показник майже вдвічі менший. Чудово Лукас почувається у повітрі, вигравши 95 єдиноборств на "другому поверсі", що на 29 більше, ніж у його найближчого переслідувача з Фламенго.

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Попри те, що Пакета фолить частіше (1.9 за матч), ніж усі його нові одноклубники, ці порушення правил рідко бувають фатальними у 32-х матчах минулого сезону за Фламенго він отримав всього 7 жовтих карток, з яких дві припали на матч проти Спорт Ресіфі. Натомість Лукас збирає на собі 2.9 фолів за гру, навіть у креативного Сусо менше 2.6.

Для Гаттузо Пакета може стати тим футболістом, який нарешті "зв’яже" півзахист із нападом. Для нього не повинно стати проблемою забронювати собі одне із трьох місць у середній лінії "россонері". У схемі 1-4-3-3 він, швидше за все, буде діяти у зоні лівого напівфлангу. У матчах за Фламенго бразилець довів, що завдяки швидкості, правильного вибору позиції, своєчасних забігань у вільні зони та вміння знаходити простір між лініями захисту суперника, здатен допомогти своїй команді створювати моменти для форвардів. З таким півзахисником Мілан зможе нарешті втратити сумнівне лідерство за кількістю ударів з-за меж штрафного майданчика.

Зараз найголовнішим питанням є те, наскільки швидко Пакета зможе призвичаїтися до європейського футболу. Хоча багато часу для адаптації в нього точно не буде. Однак доказом його футбольної зрілості є той факт, що він не боїться бути лідером команди навіть у "великих" матчах. Саме він у 2017 році забивав у ворота Крузейро та Індепендьєнте у фіналах Кубка Бразилії та Копа Судамерикана відповідно, а в 2018-му став єдиним гравцем Фламенго, який потрапив до символічної збірної чемпіонату Каріока.

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Звісно, сподіватися, що Лукас вирішить всі проблеми нинішнього Мілана "тут і зараз", не варто. Потрібно розуміти, що порівняння з Кака стосуються не стільки ігрового стилю Пакети, скільки символізму його кар’єрного шляху. Однак йому точно під силу стати тим гравцем, навколо якого тренер "россонері" (хто б ним не був) зможе побудувати команду, гідну Ліги чемпіонів.

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