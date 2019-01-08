Леонардо привів у Мілан "нового Кака", або Чому Лукас Пакета поверне Лігу чемпіонів на Сан-Сіро

Першим зимовим трансфером Мілана стало підписання півзахисника Фламенго Лукаса Пакети. "Футбол 24" пояснює, чому бразилець зможе повернути "россонері" колишню славу.

Леонардо для молодого покоління вболівальників – це, передусім, талановитий спортивний директор, який був одним із творців нинішнього ПСЖ. Саме бразилець допомагав перетворювати посередню команду Ліги 1 у гранда європейського футболу.

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У Мілані (місті) про нього збереглася неоднозначна пам’ять. Свого часу Лео провів майже сотню матчів у футболці Мілана (клубу) та встиг протягом одного сезону посидіти на тренерській лаві "россонері". Однак після відставки він очолив інший міланський клуб – Інтер. Стати для "нерадзуррі" своїм, попри завойований Кубок Італії, йому так і не вдалося, а от зіпсувати стосунки з фанатами Мілана – запросто.

Важко уявити, як "червоно-чорна" половина Сан-Сіро сприйняла повернення бразильця, якби не хаос, в якому залишили клуб попередні китайські власники. Постать Леонардо хоч і була не найбажанішою, але викликала довіру. По-перше, його досвід на посаді функціонера ПСЖ був успішним. По-друге, свого часу він посприяв переїзду в Мілан Алешандре Пато та Кака. Особливо підписання володаря "Золотого м’яча-2007" дозволяє сподіватись, що Леонардо зможе навести порядок у Мілані.

Нове керівництво клубу вже має чимало здобутків: воно врятувало міланців від заборони на трансфери та від дискваліфікації із єврокубків, фінанси Мілана поступово нормалізуються, а борг зменшується. Однак складається враження, що Леонардо досі відчуває провину перед фанатами "россонері". Схоже, він знову хоче зробити для команди щось таке, що можна було б порівняти з підписанням Кака.

Черговим бразильцем, який писатиме історію міланського клубу, повинен стати Лукас Пакета, про трансфер якого вже оголошено офіційно. Про ключову роль Леонардо в його переході розповів сам гравець: "Чому я вибав Мілан? Через Леонардо. Він зателефонував і швидко мене переконав. Я повинен подякувати йому за це".

Мілан оголосив про трансфер Пакети

Натомість спортивний директор “россонері” не піддається ажіотажу і не робить з цього трансферу грандіозної події. Однак Леонардо визнає, що Пакета повинен стати ключовою фігурою оновленого Мілана: "Цей 21-річний хлопець – величезний талант, він вже почав грати у збірній і має досвід виступів у бразильській лізі. Ми знаємо, що Лукас приходить в команду, яка зараз в стадії будівництва. Йому знадобиться час для адаптації, але він, безумовно, дуже перспективний гравець".

Попри свій молодий вік Пакета уже володіє чималим досвідом. Зокрема, лише в 2018 році він відіграв 65 матчів. Також півзахисник Фламенго був наймолодшим серед 35-ти гравців, яких Тіте викликав у збірну Бразилії для підготовки до ЧС-2018. Хоча до Росії Лукас не поїхав, наставник "селесао" не забув про молодого таланта, дозволивши йому дебютувати в головній команді 8 вересня минулого року у товариському матчі проти США.

Тіте залишився задоволеним грою новачка та відзначив, що попереду у Пакети велике майбутнє: "На полі Лукас думає так само, як Неймар та Коутінью. В матчі із Сальвадором він блискуче комбінував з Неймаром, хоча вони раніше не грали разом. Вони знаходили один одного із заплющеними очима".

Перехід у Мілан повинен стати черговим кроком вперед. Зрозуміло, що Пакета вже переріс рівень як Фламенго, так і чемпіонату Бразилії загалом. Кака, з яким постійно порівнюють Лукаса, схвально оцінив такий крок: "Я радий, що він перебрався в Мілан. У цього клубу особливий зв’язок з бразильцями. Однак потрібно уникати будь-яких порівнянь, щоб Лукас міг грати спокійно, але я впевнений у його таланті".

Пакета, здається, й сам прекрасно розуміє, який перед ним виклик, але не схоже, що очікування вболівальників Мілана його лякають: "Кака був одним з моїх кумирів, і я мрію виступати за Мілан так само добре, як він, навіть якщо порівнювати нас, напевно, неправильно. Я просто хотів би робити свою роботу так добре, як тільки можу".

Однією із сильних сторін новачка Мілана є тактична гнучкість. Свою кар’єру у Фламенго Пакета починав на позиції центрального півзахисника, який більше зосереджений на захисті. Однак згодом Лукас довів, що може успішно діяти і в атаці. Тільки в минулому сезоні він забив 10 голів та віддав 4 асисти, при цьому зігравши ледь не на всіх позиціях у центрі поля.

Такий гравець повинен легко вписатися у систему гри Дженнаро Гаттузо. Можна навіть сказати, що саме такого гравця і не вистачало Ріно. Адже бразилець є напрочуд працелюбним виконавцем. Для нього не буде проблемою зробити ривок ледь не через все поле, щоб допомогти своїй команді в обороні.

Paquetá entrega tudo em campo, não importa onde é escalado. Jogou de volante nos últimos 15 minutos de Fla-Flu, cobriu Trauco e Juan. pic.twitter.com/RNkPBVyf9y — Notavel (@notavel) 13 жовтня 2017 р.

Взагалі Пакета не цурається відпрацьовувати в захисті. Якщо порівнювати його статистичні показники з гравцями Мілана, то за кількістю перехоплень (1.8) та відбирань (1.7) за матч Лукаса виперджає тільки його тезка Білья (2.1 та 2.8 відповідно). Однак аргентинець через травму зіграв всього 9 матчів, а на дистанції показники зазвичай зменшуються.

Помітно, що бразилець не боїться боротися за м’яч, маючи 9.2 успішних спроби за гру. В Мілані близькими до нього є лише Бакайоко (8.1) та Білья (7.1), у решти півзахисників "россонері" цей показник майже вдвічі менший. Чудово Лукас почувається у повітрі, вигравши 95 єдиноборств на "другому поверсі", що на 29 більше, ніж у його найближчого переслідувача з Фламенго.

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Попри те, що Пакета фолить частіше (1.9 за матч), ніж усі його нові одноклубники, ці порушення правил рідко бувають фатальними – у 32-х матчах минулого сезону за Фламенго він отримав всього 7 жовтих карток, з яких дві припали на матч проти Спорт Ресіфі. Натомість Лукас збирає на собі 2.9 фолів за гру, навіть у креативного Сусо менше – 2.6.

Для Гаттузо Пакета може стати тим футболістом, який нарешті "зв’яже" півзахист із нападом. Для нього не повинно стати проблемою забронювати собі одне із трьох місць у середній лінії "россонері". У схемі 1-4-3-3 він, швидше за все, буде діяти у зоні лівого напівфлангу. У матчах за Фламенго бразилець довів, що завдяки швидкості, правильного вибору позиції, своєчасних забігань у вільні зони та вміння знаходити простір між лініями захисту суперника, здатен допомогти своїй команді створювати моменти для форвардів. З таким півзахисником Мілан зможе нарешті втратити сумнівне лідерство за кількістю ударів з-за меж штрафного майданчика.

Partida irretocável de Lucas Paquetá. É meia de origem, tem o passe, a condução de bola como característica principal, mas recuado percebe-se o quanto é completo no meio-campo, ou caminha para se tornar em breve. pic.twitter.com/TtgEe0V2lk — Notavel (@notavel) 29 квітня 2018 р.

Зараз найголовнішим питанням є те, наскільки швидко Пакета зможе призвичаїтися до європейського футболу. Хоча багато часу для адаптації в нього точно не буде. Однак доказом його футбольної зрілості є той факт, що він не боїться бути лідером команди навіть у "великих" матчах. Саме він у 2017 році забивав у ворота Крузейро та Індепендьєнте у фіналах Кубка Бразилії та Копа Судамерикана відповідно, а в 2018-му став єдиним гравцем Фламенго, який потрапив до символічної збірної чемпіонату Каріока.

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Звісно, сподіватися, що Лукас вирішить всі проблеми нинішнього Мілана "тут і зараз", не варто. Потрібно розуміти, що порівняння з Кака стосуються не стільки ігрового стилю Пакети, скільки символізму його кар’єрного шляху. Однак йому точно під силу стати тим гравцем, навколо якого тренер "россонері" (хто б ним не був) зможе побудувати команду, гідну Ліги чемпіонів.

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