"Це – ганьба": чому Гаттузо смертельно виснажив Мілан

Дженнаро Гаттузо повернувся у Мілан, щоб повернути команду свого серця на вершину світового футболу, але замість цього привів її до найбільшого провалу в єврокубках за останні 20 років.

Трохи більше, ніж рік тому, Дженнаро Гаттузо замінив на посаді головного тренера Мілана Вінченцо Монтеллу. Першим рішенням, яке прийняв новоспечений наставник, було збільшення навантажень на тренуваннях команди. Мовляв, гравці просто фізично не здатні підтримувати високий темп протягом усього матчу.

Така завуальована критика свого попередника сильно образила легендарного "аероплана", який у недавньому інтерв’ю La Gazzetta dello Sport заявив: "Я не згідний із Гаттузо, що йому після мене дісталася розібрана команда. Команда була готова до бою. Не важливо, скільки бігають футболісти, важливо – з якою інтенсивністю вони це роблять".

Після призначення Ріно Мілан у Серії А набрав 70 очок. Лише Ювентус (104) та Наполі (96) провели цей період успішніше. Однак цього виявилося недостатньо, щоб вивести команду у Лігу чемпіонів. Звісно, це можна виправдати провальним стартом у сезоні 2017/18 команди Монтелли, але цьогорічне фіаско в Лізі Європи – цілковита "заслуга" Гаттузо.

Для того, щоб забезпечити собі вихід в 1/16 фіналу Мілан міг навіть програти Олімпіакосу, але з різницею всього в один гол, чого, як відомо, італійцям зробити не вдалося. Команда вперше за 18 років (із сезону 2000/01) не змогла подолати груповий раунд єврокубкового турніру.

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Цікаво, що поєдинок у Греції, де "россонері" ще жодного разу не перемагали (4 нічиї та 2 поразки проти тамтешніх команд), по грі не виглядав настільки провальним. Звичайно, зараз можна скільки завгодно говорити про неоднозначність пенальті, який і вирішив долю цьогорічної єврокубкової кампанії для Мілана. Однак очевидним залишається факт – Гаттузо не навчив цю команду перемагти.

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Схоже, що амбітний наставник просто не знає, як змусити цих футболістів впевнено вирішувати долю матчів. Він багато говорить про характер, самовіддачу гравців та про очі, які повинні палати. Але в численних інтерв’ю Ріно вам буде важко знайти хоча б якийсь натяк на те, у який футбол повинна грати його команда. Складається враження, що Мілан просто не знає, що робити з м’ячем.

Було б несправедливо сказати, що на Сан-Сіро не вистачає кваліфікованих виконавців. Адже саме завдяки індивідуальній майстерності футболістів клуб досі перебуває на 4-му місці в турнірній таблиці Серії А. Мілан забив найбільше голів з-за меж штрафного майданчика серед команд топ-5 чемпіонатів Європи та не дозволяє суперникам завдавати багато ударів по власних воротах.

У нинішньому сезоні в Італії лише у Ювентуса (0,49 xGа за матч) показник очікуваних пропущених голів кращий, ніж у Мілана (0,92). Однак за створеними нагодами “россонері” лише 13-ті – 1,42 xG за гру, поступаючись навіть аутсайдерам чемпіонату – Болоньї (1,53) та К'єво (1,66). Також команда Гаттузо пасе задніх за кількістю ударів з близької відстані. Зокрема, менше за футболістів Мілана з воротарського майданчика суперника б'ють тільки гравці все того ж К’єво, який лише нещодавно вийшов у плюс за набраними очками.

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У розпорядженні Гаттузо – достатньо хороших футболістів, які в майбутньому здатні стати зірками світового масштабу. Ворота “червоно-чорних” захищає перший номер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, який, здається, нарешті повернув собі впевненість. У захисті є молоді Кальдара, Конті та Романьйоллі, який вже встиг продемонструвати, що капітанська пов’язка дісталася йому не просто так. У нападі діють досвідчений Ігуаїн та перспективний Кутроне. Допомагати їм повинен найкращий асистент топ-5 ліг Європи Сусо (разом з Мессі та Азаром – по 8 результативних передач). До того ж, іспанець за рейтингом WhoScored (7,61) в Італії поступається лише Кріштіану Роналду (7,83) з Ювентуса.

Найбільша проблема Мілана ховається у півзахисті. За іменами в команді доволі пристойний підбір виконавців центральної зони. Однак тренеру ніяк не вдається змусити діяти їх, як одне ціле. Звідси й проблеми із колективним пресингом (як результат – необов'язкові пропущені голи та втрата очок) і доставкою м'яча до нападників (тому команда й лідирує за кількістю ударів здалеку).

У твоїй команді може бути футболіст, який робить найбільше відборів у Європі (у Більї 5 успішних спроб за матч), та найкреативніший гравець кількох останніх сезонів Серії А (Бонавентура), а Чалханоглу в Німеччині досі пам'ятають як одного з найкращих виконавців стандартів (у цьому сезоні в Мілана лише 1 гол зі штрафного). Але це все втрачає значення, коли білд-апом змушені займатися умовні Кесс’є та Бакайоко.

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Після того, як Мілан вже у компенсований час втратив перемогу над Лаціо в 13-му турі Серії А, поради для Гаттузо почав давати навіть віце-прем’єр Італії Маттео Сальвіні: "В останні 10 хвилин матчу потрібно випускати двох або трьох гравців, у яких є сили бігти. Футболісти були до смерті втомленими. Для цього не потрібно бути досвідченим тренером. Це було очевидно мені і будь-якому вболівальнику".

Звісно, Гаттузо не залишився в боргу, порадивши чиновнику не лізти не у свої справи: "Я раджу Сальвіні думати про політику, а не про футбол. З огляду на те, скільки проблем є в Італії, дивно, що він знаходить час на розмови про Мілан".

Однак Ріно потрібно було більше думати над тим, як покращити гру власної команди, а не змагатися у красномовності з міністром. Після гри з Олімпіакосом Сальвіні був лаконічним: "Це – ганьба".

Хороші результати, попри відсутність змістовної гри, забезпечували Гаттузо доволі міцне становище в команді та довіру керівництва. Однак після вильоту з єврокубків позиції наставника серйозно похитнулися. Не забарився з реакцією спортивний директор клубу Леонардо: "Ми вилетіли з Ліги Європи, тож збираємося дати оцінку грі і всьому, що сталося".

За інформацією італійської преси, не варто розраховувати на негайне звільнення Ріно, поки команда перебуває на 4-му місці в турнірній таблиці Серії А. Проте наступний сезон Мілан точно розпочне з новим тренером.

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