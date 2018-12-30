Роналду знову чемпіон, нова польська зірка і провали Мілана та Роми – короткі підсумки першого кола Серії А

Перше коло Серії А завершилося, а отже настав час підбити підсумки та виділити головних героїв і невдах італійської першості.

Боротьба за перше місце виглядає вирішеною вже після першого кола, адже Ювентус не збирається скидати оберти. "Б'янконері" жодного разу не поступились у рамках Серії А. Найближчий конкурент – Наполі – відстає вже на 9 очок від "Старої синьйори", яка тепер може зосередитися на здобутті заповітного кубка Ліги чемпіонів. Зрештою, саме для цього туринці придбали влітку Кріштіану Роналду.

Тому основна боротьба точиться за друге та третє місця між командами, які, здавалось, могли б нав'язати боротьбу туринському гранду. Мова про Наполі та Інтер. Неаполітанці влітку змінили тренера і замість ексцентричного Саррі прийшов легендарний Карло Анчелотті. І хоча склад в "партенопейців" майже не зазнав змін, окрім воротарської позиції та відходу Жоржінью, гра кардинально змінилась. "Блакитні" стали більш надійними в обороні, чого не було при Саррі, зник постійний контроль м'яча, який забезпечував Жоржінью, але контратаки стали по-справжньому вбивчими.

Інтер провів класну трансферну кампанію, підписавши вільних агентів Асамоа та Де Врея. До них несподівано приєднався скандальний Раджа Наінголлан, який був лідером Роми, але раптово став непотрібним римлянам. У перших двох турах міланці забуксували, поступившись Сассуоло та зігравши унічию з Торіно. Однак поступово підопічні Лучано Спаллетті покращили турнірне становище, з відривом зайнявши третю позицію. У 18 турі "нерадзуррі" мінімально здолали Наполі, чим підвищили інтригу у боротьбі за другу сходинку п'єдесталу.

Куди більше інтриги у боротьбі за останнє місце в Лізі чемпіонів та за путівки до Ліги Європи. Досить щільне розташування залишає непогані шанси навіть для Парми, яка перебуває на 12 місці з 25 очками. Для порівняння: у четвертого Лаціо – 32 пункти. Мілан та Рома здаються найбільш очевидними претендентами на Лігу Європи, проте обох грандів лихоманить. Мілан після цьогорічного провалу в єврокубках може змінити тренера вже взимку, адже Гаттузо не надто вдало йде і в чемпіонаті, а римляни влітку підписали цілу купу нових гравців, які так і не змогли зігратись.

Команди, які приємно здивували

Після банкрутства та спуску аж до Серії D в головний чемпіонат Італії повернулась Парма. Пармезанці у літнє трансферне вікно підсилились такими відомими гравцями як Бруну Алвеш, Жервінью та Біабіані, витративши лише 1,5 млн євро на останнього. Саме ці гравці і стали кістяком команди, яка нині займає достойне 12 місце та демонструє непоганий футбол.

Несподівано високо в цьому сезоні опинилась Сампдорія. Генуезці завжди були міцним середняком, але цього сезону Мілан та Рома розчаровують своєю грою, чим і скористалась Сампа. Квальярелла став головним лідером команди, продовжуючи забивати навіть у 35. Допомога таких асистентів як Сапонара та Рамірес підняла Сампдорію на високе сьоме місце.

Топ-5 гравців

Найперший, хто спадає на думку – Кшиштоф Пйонтек. Нікому не відомий поляк нав'язав боротьбу самому Кріштіану Роналду у заліку бомбардирів та завершив перше коло другим голеадором чемпіонату. Ще торік він грав у польській Екстраклясі, а в цьому сезоні став головним відкриттям Серії А.

Звичайно ж, не може бути топу без Кріштіану Роналду. Найгучніший трансфер цього літа прикував увагу персональних вболівальників португальця до Серії А, а сам нападник не знизив вимог до себе, завершуючи перше коло нового для себе чемпіонату найкращим бомбардиром. Купівля Роналду націлена не стільки на здобуття Скудетто, як на перемогу у Лізі чемпіонів. Наприкінці травня стане відомо, чи приведе Кріш "Стару синьйору" до вухастого кубка.

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З приходом Карло Анчелотті до керма Наполі по-новому розкрився Лоренцо Інсіньє. У минулому сезоні італієць був лише одним із четвірки атаки, але тепер Лоренцо став лідером. Для порівняння: упродовж минулого сезону Інсіньє забив 12 м'ячів у всіх турнірах, тепер же лише у чемпіонаті відзначився вже 7 разів.

Відзначаючи гравців групи атаки, не слід забувати і про захисників. У Ювентусі знову возз'єдналась зв'язка К'єлліні – Бонуччі – Барцальї, хоча останнього все частіше змінює Бенатія. Саме через це Ювентус пропустив лише 11 м'ячів за 19 матчів. Але найбільш бажаним захисником для європейських топ-клубів є Каліду Кулібалі. Потужний центрбек значно додав при Анчелотті і може стати найдорожчим захисником, адже Манчестер Юнайтед вже пропонував неймовірні 103 мільйони євро – нечувані гроші за гравця оборони.

Неможливо обійти увагою і найкращого гравця минулого чемпіонату – Мауро Ікарді. Аргентинець продовжує демонструвати свій бомбардирський хист та лідерські якості, забиваючи у важливих матчах, завдяки чому Інтер посідає свою третю позицію.

Розчарування першого кола

На цей сумнівний титул претендують одразу кілька команд: Мілан, який вилетів з Ліги Європи і кволо веде боротьбу за єврокубки; К’єво, який лише у 19-му турі здобув свою першу перемогу; Рома, в якої після літнього трансферного вікна почались серйозні проблеми у грі.

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І все ж головними невдахами стали "россонері". При досить непоганому складі "червоно-чорні" не змогли вийти з досить простої групи, пропустивши у плей-офф Бетіс та Олімпіакос, а також балансують на 5-7 місцях у чемпіонаті, що не влаштовує фанатів.

Расистський скандал

Варто відзначити і гучний скандал, пов'язаний із расизмом. У матчі Інтер – Наполі міланські вболівальники вигукували расистські гасла на адресу Каліду Кулібалі. Уся футбольна спільнота підтримала захисника, а ФІФА заявила, що посилить боротьбу із расизмом. До слова, Інтер через поведінку своїх вболівальників проведе 2 матчі при порожніх трибунах, а фанатський сектор дискваліфіковано на 3 поєдинки.

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