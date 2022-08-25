"Чи варто Шахтарю до кінця трансферного вікна сподіватись на нові придбання? Так, звичайно, зараз кілька матчів покажуть, чи нам вистачає кадрів. У Лізі чемпіонів наче до 22 вересня можна заявити новачків. Тому будемо дивитись.

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Шахтар – великий клуб, який має бути живим на трансферному ринку. Зважаючи на певні позиції, кожен матч покаже, над чим треба працювати. Думаю, ми зробимо пару точкових підсилень. Думаю самі знаєте, що на позицію Степаненка ми маємо лише його. Тому хотілось би мати і будемо шукати ще одного. В Європі Стьопа якщо захворіє, тоді доведеться шукати альтернативи, нові схеми. Такого профілю гравця, вмілого в єдиноборствах, досвідченого, ми не маємо.

Хтось є на прикметі? Та є, думаю, що скаутська служба вже працює над цим, подивимось. На позиції нападника теж, поки Траоре не набере форму, маємо Кулакова, Сікана. Кожен великий клуб повинен мати три нападника. Форвард мінімум 14 голів мусить забити, якщо ні, то єврокубків нема, цілей досягнути неможливо.

"Швед може прийти до Шахтаря? Це один з футболістів, яких я знаю. Абсолютно впевнений, що його характеристики допоможуть нам. Це футболіст потужний, швидкий, дуже добре грає один в один, лівоногий правий вінгер, незручний для суперників. Свого часу грав за збірну України при Шевченку.

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Він заслужено перейшов у Селтік після Карпат, там він показував свій найкращий футбол. Так, він не зміг показати себе на максимум в Європі, але це питання до інших клубів. Подивимось, яке скаутська служба та керівництво ухвалять рішення, чи може ця угода бути вдалою, але такі гравці завжди принесуть користь команді", – підсумував Йовічевіч.

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