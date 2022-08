Жеребкування Ліги чемпіонів розпочнеться о 19:00 за Києвом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO (за умови відповідної підписки). "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію події у цій новині.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря

У жеребкуванні візьмуть участь 32 колективи. У перший кошик потрапили переможці ЛЧ та ЛЄ, а також чемпіони 6 найкращих асоціацій рейтингу УЄФА. Решту команд поділили за клубним рейтингом. Шахтар – єдиний представник від України у новому розіграші найпрестижнішого єврокубка. Динамо, нагадаємо, вилетіло з ЛЧ, поступившись без шансів Бенфіці у плей-офф кваліфікації.

Представники однієї асоціації не зможуть зустрітись на груповому етапі. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть треті місця, гратимуть "стики" Ліги Європи. За путівку до плей-офф вони позмагаються з командами, що фінішують другими у квартетах ЛЄ.

Кошик 1

Реал, Айнтрахт Ф., Манчестер Сіті, Мілан, Баварія, Парі Сен-Жермен, Порту, Аякс

Кошик 2

Ліверпуль, Челсі, Барселона, Ювентус, Атлетіко, Севілья, Лейпциг, Тоттенхем

Кошик 3

Борусія Дортмунд, Зальцбург, Шахтар, Інтер, Наполі, Бенфіка, Спортінг, Байєр

Кошик 4

Рейнджерс, Динамо Загреб, Марсель, Копенгаген, Брюгге, Селтік, Вікторія, Маккабі Хайфа

Під час церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА оголосить найкращого гравця і тренера за підсумками минулого сезону. Серед футболістів до трійки фіналістів потрапили Карім Бензема (Реал), Кевін де Брюйне (Ман Сіті) та Тібо Куртуа (Реал). За титул найкращого коуча поборються Карло Анчелотті (Реал), Хосеп Гвардіола (Ман Сіті) та Юрген Клопп (Ліверпуль).

