У Стамбулі відбулося жеребкування групового турніру ЛЧ 2022/23. З ким зіграє Шахтар, читайте в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування стартувало о 19:00 за київським часом. Шахтар, який отримав пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів, відповідно до клубного рейтингу УЄФА потрапив у третій кошик. Таким чином, "гірники" уникали зустрічі з Борусією Дортмунд, Зальцбургом, Інтером, Наполі, Бенфікою, Спортінгом та Байєром.

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Шахтар потрапив у групу F. Суперниками підопічних Йовічевіча стануть Реал Мадрид (Іспанія), РБ Лейпциг (Німеччина) і Селтік (Шотландія). Домашні поєдинки "помаранчево-чорні" гратимуть у Варшаві на стадіоні Легії.

Цікаво, що жереб звів Шахтар і Реал третій рік поспіль. У сезоні 2020/21 "гірники" двічі обіграли мадридців (3:2, 2:0), а у минулому сезоні Реал взяв реванш – 5:0, 2:1.

Календар групового турніру Ліги чемпіонів 2022/23 буде затверджений після жеребкування. Поточний розіграш ЛЧ буде суттєво стиснений через ЧС-2022, який стартує у листопаді. На 6 турів відвели тільки 8 тижнів – перші матчі ЛЧ будуть зіграні вже 6 вересня, а останній тур пройде 1/2 листопада.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи. Команди, які фінішують останніми у квартетах, завершать євросезон 2022/23.