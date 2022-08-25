"Стоит ли Шахтеру до конца трансферного окна надеяться на новые приобретения? Да, конечно, сейчас несколько матчей покажут, хватает ли нам кадров. В Лиге чемпионов вроде до 22 сентября можно заявить новичков. Поэтому будем смотреть.

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Шахтер – великий клуб, который должен быть жив на трансферном рынке. Учитывая определенные позиции, каждый матч покажет, над чем нужно работать. Думаю, мы сделаем пару точечных усилий. Думаю, сами знаете, что на позицию Степаненко мы имеем только его. Поэтому хотелось бы и будем искать еще одного. В Европе Степа, если заболеет, тогда придется искать альтернативы, новые схемы. Такого профиля игрока, умелого в единоборствах, опытного, у нас нет.

Кто есть на примете? Да, есть, думаю, что скаутская служба уже работает над этим, посмотрим. На позиции нападающего тоже, пока Траоре не наберет форму, есть Кулаков, Сикан. Каждый великий клуб должен иметь три нападающих. Форвард минимум 14 голов должен забить, если нет, то еврокубков нет, целей достичь невозможно.

"Швед может прийти в Шахтер? Это один из футболистов, которых я знаю. Абсолютно уверен, что его характеристики помогут нам. Это футболист мощный, быстрый, очень хорошо играет один в один, левоногий правый вингер, неудобный для соперников. В свое время играл за сборную Украины при Шевченко.

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Он заслуженно перешел в Селтик после Карпат, там показывал свой лучший футбол. Да, он не смог показать себя на максимум в Европе, но это вопрос к другим клубам. Посмотрим, какое скаутская служба и руководство примут решение, может ли эта сделка быть успешной, но такие игроки всегда принесут пользу команде", – подытожил Йовичевич.

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