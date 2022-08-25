Журналіст Ігор Бурбас розповів, що шансів на перехід Мар'яна Шведа в Шахтар майже не залишилося.

Нещодавно з'явилася інформація, що вінгер Мехелена Мар'ян Швед готується підписати контракт із "гірниками". Тренер бельгійців повідомив, що українець відмовився виходити на поле в матчі чемпіонату, бо очікує на трансфер. Не виключено, що вихованець Карпат поквапився з таким рішенням.

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"Наскільки я знаю, Мар'яна Шведа в Шахтарі не буде. Клуби не можуть домовитися щодо виплати. Шахтар зараз не розкидається грошима. Ті гравці, яких вже взяли чи розглядали, то там сума доходить до мільйона. Фінансові можливості Шахтаря зараз не ті", – розповів Ігор Бурбас у програмі Чистий ПІДКАсТ.

Контракт Мар'яна Шведа з Мехеленом розрахований ще на 2 роки. Перед переходом у бельгійський клуб 25-річний українець не зміг закріпитися в Селтіку.

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