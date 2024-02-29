Мудрик забив у ворота Лідса на 37-й хвилині з передачі Рахіма Стерлінга, зробивши рахунок матч 2:0. Український вінгер провів на полі майже всю гру і був замінений на 90+3-й хвилині. За словами Почеттіно, Михайлу потрібно навчитися відпрацьовувати в обороні.

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"У Мудрика приголомшливий талант. Йому потрібно інтегрувати його в команду, а для цього потрібен час. І до речі це стосується не тільки Мудрика. Ви прекрасно знаєте, що на такому рівні потрібно вміти працювати як з м'ячем, так і без м'яча", – сказав Почеттіно в ефірі ITV.

У чвертьфіналі Кубка Англії Челсі зіграє з Лестером.

Мудрик забив у Кубку Англії, виправдавши експеримент Почеттіно – Челсі вирвав важку перемогу над Лідсом