"Я сподіваюся, що у мене є гравці, які повернулися і доступні, так. Бруну був на полі, Скотт Мактомінай був на полі, тож деякі повертаються.

Мудрик та Зінченко опинилися в принизливому рейтингу – перше місце дісталось провальній зірці Манчестер Юнайтед

Але також я повинен повідомити, що, на жаль, вчора Мейсон Маунт травмувався. Тож він буде недоступний у неділю (12 квітня). Вчора до мене приходив Мартінес, він хотів зіграти проти Арсенала, але він ще не готовий. Йому потрібно трохи більше часу, щоб пройти через цей процес.

Рашфорд, звичайно, тренувався. Ми повинні побачити, як він відновився після цього. Але я думаю, що він виглядає досить добре, і я сподіваюся, що він зможе провести наступне тренування, а потім подивимося, чи буде він доступний.

У Люка Шоу також була затримка, але надія все ще є, і він буде боротися за те, щоб бути готовим до фіналу Кубка", – цитує наставника манкуніанців офіційний сайт клубу.

Ерік Тен Хаг не повідомив стан здоров'я Віллі Камбвали, Віктора Лінделефа та Рафаеля Варана, які також перебуваються у лазареті. Однак, як зазначає клубна прес-служба, Харрі Магуайр може відновитися до фіналу Кубка Англії, який відбудеться 25 травня.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє проти Арсенала, за який виступає Олександр Зінченко, 12 квітня.

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