"Ему необходимо время": Почеттино расхвалил Мудрика после гола Лидсу и намекнул на его главную проблему
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал гол Михаила Мудрика в ворота Лидса в рамках матча 5-го раунда Кубка Англии (3:2).
Мудрик забил в ворота Лидса на 37-й минуте с передачи Рахима Стерлинга, сделав счёт матч 2:0. Украинский вингер провёл на поле почти всю игру и был заменён на 90+3-й минуте. По словам Почеттино, Михаилу нужно научиться отрабатывать в обороне.
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"У Мудрика потрясающий талант. Ему нужно интегрировать его в команду, а для этого нужно время. И кстати это касается не только Мудрика. Вы прекрасно знаете, что на таком уровне нужно уметь работать как с мячом, так и без мяча", – сказал Почеттино в эфире ITV.
В четвертьфинале Кубка Англии Челси сыграет с Лестером.
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