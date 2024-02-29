Мудрик забил в ворота Лидса на 37-й минуте с передачи Рахима Стерлинга, сделав счёт матч 2:0. Украинский вингер провёл на поле почти всю игру и был заменён на 90+3-й минуте. По словам Почеттино, Михаилу нужно научиться отрабатывать в обороне.

Мудрик забил эффектный гол за Челси в Кубке Англии – видео взятия ворот

"У Мудрика потрясающий талант. Ему нужно интегрировать его в команду, а для этого нужно время. И кстати это касается не только Мудрика. Вы прекрасно знаете, что на таком уровне нужно уметь работать как с мячом, так и без мяча", – сказал Почеттино в эфире ITV.

В четвертьфинале Кубка Англии Челси сыграет с Лестером.

Мудрик забил в Кубке Англии, оправдав эксперимент Почеттино – Челси вырвал тяжелую победу над Лидсом