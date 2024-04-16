Кейта заробив дискваліфікацію до кінця сезону. Як інформує офіційний сайт Вердера, таке рішення ухвалило керівництво бременського клубу. Повідомляється, що поведінка Набі була неприпустимою. Раніше Кейта відмовився їхати з командою до Леверкузена після того, як дізнався, що не опиниться в стартовому складі на гру Бундесліги з Байєром. Для команди Хабі Алонсо ця гра стала чемпіонською – за її підсумком Байєр завоював першу у своїй історії Срібну салатницю.

Колишній невдаха Ліверпуля влаштував демарш перед чемпіонським матчем Байєра: "Просто не сів у автобус і пішов додому"

Минулої суботи Набі вирішив повернутися додому і не брати участі в грі. "Цим вчинком він підвів свою команду в напруженій спортивній і кадровій ситуації та поставив себе вище за неї. Ми не можемо цього допустити. На цьому етапі сезону нам потрібно повністю зосередитися на іграх, що залишилися, і команді, яка дуже згуртована. Тому у нас не було вибору, окрім як покарати гравця", – пояснив менеджер Вердера Клеменс Фріц.

Крім відсторонення до кінця сезону Кейта був оштрафований. Гвінеєць грає за Вердер із літа 2023 року. До цього він п'ять сезонів присвятив себе Ліверпулю.

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул