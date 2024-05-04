Реал прийматиме Кадіс в 34-му турі Ла Ліги 2023/24. Стартові склади і посилання на трансляцію матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Реал – Кадіс розпочнеться о 17:15 за київським часом. Гру можна переглянути наживо на MEGOGO. За основними подіями також можна стежити в текстовому онлайні Футбол 24.

Лунін громить Куртуа у битві за Лігу чемпіонів – фанати Реала зробили однозначний вибір

Карло Анчелотті провів грандіозну ротацію після першого півфіналу ЛЧ проти Баварії – 10 замін! Місце у старті Реала зберіг лише захисник Начо. Тренера мадридців не хвилюють бомбардирські перегони Ла Ліги, де Беллінгем втрачає шанси наздогнати Довбика. Про відсутність Андрія Луніна попереджали заздалегідь. Тібо Куртуа вперше зіграє в сезоні після двох травм колін.

Стартовий склад Реала: