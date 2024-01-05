Брентфорд не втримав перемогу над Вулверхемптоном в 1/32 фіналу Кубка Англії 2023/24. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Брентфорд – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Мопе, 41 – Дойл, 64

Вилучення: Гомес, 8

Брентфорд потрапив у круте піке – 7 поразок у 8-ми останніх турах АПЛ (з них 5 – поспіль). Команда Томаса Франка демонструє найгіршу форму серед усіх команд Прем'єр-ліги і з комфортної середини таблиці опустилася у небезпечну зону. Від тріо невдах Брентфорд відділяє лише 4 очки.

Евертон не зміг обіграти Крістал Пелас в Кубку Англії – втрата двох лідерів, виник зайвий матч для команди Миколенка

"Бджоли" отримали шанс взяти реванш у Вулверхемптона, який наприкінці 2023 року побив їх з рахунком 4:1, та й загалом набрав солідну форму, вигравши три матчі поспіль. Український півзахисник Єгор Ярмолюк розпочав поєдинок у запасі, натомість повернувся Джош Дасілва, який через травму не грав ще з серпня. У складі Вулверхемптона з капітанською пов'язкою вийшов Макс Кілман, який теж має український паспорт.

Вж на старті гри Брентфорд ледь не привіз гол у свої ворота. "Наварив" Томас Стракоша, який віддав жахливий пас поблизу свого штрафного. М'яч перехопив Кунья, але форвард "вулвз" не зміг скористатися подарунком. А на 8-й хвилині гості залишилися вдесятьох. Гомес шипами врізав у гомілкостоп Ньоргору і отримав пряму червону. Хавбек Брентфорда теж не зміг продовжити гру, залишивши поле лише з допомогою лікарів.

Neal Maupay on target!



The opener vs Wolves pic.twitter.com/nXfzhnmQo6 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 5, 2024

Отримавши чисельну перевагу, Брентфорд тотально забрав м'яч, але моментів було обмаль. Можна згадати хіба що неточний удар Єнсена з лінії штрафного. Лише наприкінці тайму господарі провели кілька атак і таки забили. Гол вийшов сумбурним – Мопе підібрав м'яч у метушні в штрафному і вразив верхній кут воріт. 1:0 – підсумок першого тайму.

По перерві Брентфорд не використав перспективний штрафний, а "вовки" відповіли голом. Томмі Дойл, орендований у Ман Сіті, обіграв суперника і метрів з 25-ти потужно зарядив під поперечину. 1:1 – підопічні О'Ніла відігралися у меншості.

Just Tommy Doyle doing Tommy Doyle things



The @Wolves man just loves to score screamers #EmiratesFACup pic.twitter.com/5EHfzYRuSB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2024

А на 73-й хвилині з'явився Єгор Ярмолюк. Українець замінив Матіаса Занку. Перед тим Брентфорд втратив ще й Єнсена, який отримав м'ячем у голову і не зміг продовжити гру. Ярмолюк вийшов доволі активно і невдовзі після появи пробив по воротах Жозе Са – захисник заблокував. У ще одному епізоді українець класно навісив на дальню стійку – атаку перервав свисток арбітра, який зафіксував фол.

Притисли "бджоли" на останніх хвилинах, але вирвати перемогу не зуміли, хоч і грали майже весь матч у більшості. Вже у компенсований час виникла сутичка, проте внаслідок неї зросла кількість тільки жовтих карток, але не голів.

1:1 – володар путівки в 1/16 фіналу Кубка Англії визначиться у переграванні вже на полі "вулвз".

Воронін – суперзірка на беквокалі: українець у найкращому матчі за Ліверпуль допоміг переписати історію Ліги чемпіонів