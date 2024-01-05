Кубок Англії, 1/32 фіналу

Крістал Пелас – Евертон – 0:0

Евертон сподівався, що зміна турніру допоможе перервати серію поразок. Вона почалася вильотом з Кубка ліги й затягнулася на три наступні тури АПЛ. Натомість Крістал Пелас в попередньому матчі перервав свою безвиграшну серію, яка тривала майже два місяці. У Віталія Миколенка з цим суперником пов'язані хороші спогади – у попередній зустрічі українець забив, а його команда перемогла.

Сьогодні наш земляк знову вийшов у стартовому складі, але очікувати на повторення було наївно. Зараз Евертон діє трохи за іншою схемою. Тепер Миколенко трохи менше йде в атаку. На старті зустрічі зону ліворуч поруч зі штрафним гостей постійно заповнював Данджума. І це працювало. Два хороших моменти було в Арно. Спочатку захисник встиг заблокувати удар нідерландця, а через кілька хвилин класний сейв довелося здійснити Діну Хендерсону.

У Крістал Пелас можна відзначити Езе. Однак все, що він спромігся витиснути зі своєї активності, це жовта картка за симуляцію. Втім, він хоч якось розважав публіку на Селхерст Парк. Лише наприкінці тайму гра пожвавилася. Калверт-Льюїн у притаманному стилі не зміг використати свою нагоду. Лерма не зміг влучити в рамку воріт, а Матета не дістався до м'яча через відчайдушний підкат захисника. Перед самісінькою перервою виникла загроза в зоні Миколенка. Франса відкрився за спину українцю та прострілив вздовж воротарського – ніхто не замкнув. Хоча це навіть міг бути удар, просто аж настільки невдалий...

У другому таймі це протистояння отримало продовження. Бразилець все намагався перехитрити українця, але Миколенко "читав" ці наміри й встигав підчищати. Іноді навіть доволі жорстко. Але варто визнати, Крістал Пелас все ж почав трішечки переважати. Кілька разів голкіперу Евертона довелося втручатися в гру, переважно на виходах та після стандартів. Гості запам'яталися лише парочкою кутових, які стали підсумком чергового безхитрісного удару Калверта-Льюїна.

Після цього нарешті до атаки добіг Миколенко – подавав із свого флангу. Захисник не дуже впевнено вибив за межі поля. Знову кутовий для Евертона, і вже було цікавіше. М'яч пострибав з одного кінця воротарського на інший. Останнім бив Онана – вище воріт.

Калверт-Льюїн після низки втрачених шансів почав відпрацьовувати з усіх сил. Це було не найкраще рішення. Поруч із чужим штрафним Домінік вирішив відбирати м'яч у підкаті. Дістав, але інша нога була піднята зависоко й трішки влучила в гомілку супернику. Головний арбітр навіть фолу не дав. Однак під час паузи Ентоні Тейлор покликав свого колегу до монітора. У підсумку – пряма червона картка для нападника Евертона.

Шон Дайч не став "сушити", а таки випустив нового нападника. Бету майже відразу ледь не створив гол. Португалець все зробив добре. Підвів Джеймс Гарнер, який намагався замкнути, а натомість відправив м'яч значно вище. Схоже, це був не вечір Евертона. Ще й Макніла втратили "іриски". Було схоже, що травма серйозна – гравця забирали з поля на ношах. З урахуванням дискваліфікації Калверта-Льюїна, дві серйозні втрати.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував "суху" нічию. Якщо відверто, то закономірний і справедливий результат. На перемогу ніхто не награв. Командам доведеться провести додатковий матч за вихід в 1/16 Кубка Англії.