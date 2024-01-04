6 листопада 2007 року Ліверпуль став першою командою, яка виграла матч Ліги чемпіонів з рахунком 8:0. Андрій Воронін допоміг організувати чотири голи в ворота Бешикташа, але сам так і не забив.

Андрій Воронін був однією із зірок збірної України, яка їздила на ЧС-2006. Наразі це єдиний Мундіаль для нашої національної команди. Через пів року після того турніру тоді ще форвард Байєра домовився про перехід в Ліверпуль. Це сталося ще через шість місяців, коли контракт українця з леверкузенцями добіг кінця. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про один із найкращих вечорів Вороніна у футболці "червоних".

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Андрій побудував непересічну кар'єру. Він ніколи не грав за українські клуби. Ще з академії Чорноморця юний форвард перебрався до Німеччини. Там він зміг відшліфувати свій талант і стати справжньою зіркою Бундесліги. Воронін починав у менхенгладбаській Борусії, але по-справжньому розкрився в Майнці. Після того був сезон у Кельні та ще три у Леверкузені. В Байєрі йому була відведена роль другої скрипки. Потрібно було підігравати Дімітару Бербатову. Коли ж болгарин вже пішов на підвищення, наш земляк став найкращим бомбардиром "фармацевтів". Половину того сезону відіграв, маючи на руках підписаний контракт з Ліверпулем.

Перший сезон на Енфілді важко оцінити однозначно. Воронін дуже яскраво почав і підтримував пристойний рівень аж до середини листопада. Потім почалися проблеми зі здоров'ям. Через травми Андрій пропустив кілька місяців. У квітні знову почав грати та забивати. Варто не забувати і про конкурентів. Серед них було ціле сузір'я – Торрес, Крауч, Куйт і Бабель. Якщо поглянути на середню результативність, то українець справді програв лише першим двом. Обидва нідерландці аж ніяк не були кращими, просто провели повноцінний сезон – без "відпусток" у лазареті.

Найбільш прикро, що проблеми Вороніна почалися невдовзі після його найкращого матчу за Ліверпуль. На старті сезону 2007/08 підопічні Рафи Бенітеса непогано йшли в АПЛ, ведучи реальну боротьбу за титул майже до зими. Водночас у Лізі чемпіонів все перебувало на межі провалу. Не забуваймо, що йдеться про чинних фіналістів турніру. В травні того року мерсисайдці в Афінах поступилися Мілану.

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Нову кампанію головного клубного турніру Європи Ліверпуль почав жахливо. На екваторі групового етапу англійський клуб перебував на останньому місці свого квартету. До цього призвели виїзна нічия з Порту, поразка від Марселя на Енфілді та ще одна невдача – у Стамбулі. Матч-відповідь з Бешикташем у 4-му турі став питанням життя і смерті для перспектив поборотися за плей-офф. Виявилося, що ця гра не просто стане фундаментом камбеку Ліверпуля, а й перепише історію Ліги чемпіонів.

Андрій Воронін вийшов у стартовому складі в парі з Пітером Краучем (Бабель і Торрес залишилися в запасі). Вже на 4-й хвилині українець міг відкривати рахунок, але не влучив у ворота після скидання свого височенного партнера по атаці. Слідом Бенаюн, якому судилося стати героєм, влучив у ближню стійку. Зрештою, Ліверпуль відкрив рахунок ближче до середини першого тайму. Воронін загострював, а захисник, намагаючись перехопити передачу, лише підіграв Краучу. Перший удар Пітера воротар потягнув, але впоратися з добиванням не було шансів.

Другий гол – щонайменше на половину заслуга Вороніна. Форвард побачив вільного Бенаюна й виконав шикарне переведення на дальній край штрафного. Йоссі ніхто не заважав прийняти, прицілитися і забити свій перший гол у матчі. Загалом їх буде три. Ізраїльтянин досі залишається єдиним представником своєї країни, який робив хет-трик в ЛЧ. Цілком комфортні 2:0 для господарів ще до перерви. Ніхто навіть уявити не міг, що на глядачів чекає після неї...

Третій гол знову створив Воронін. Розрізною передачею вивів на удар Ріісе. Йон Арне бив потужно, але голкіпер Бешикташа виконав чудовий сейв. Проблема була в тому, що Хакан Арікан відбив прямісінько на Бенаюна, про якого знову всі забили. Цього разу для нього все було ще легше – просто закотити в порожні ворота. Третій гол ізраїльтянина був у схожому стилі. Також на добиванні практично без спротиву.

Звісно, у такій божевільній перестрілці Стівен Джеррард не міг залишитися без гола. А організував для нього все Воронін. Геніальна передача п'ятою від Андрія на хід капітану – і шлях до воріт абсолютно вільний. Через кілька хвилин ця парочка разом покинула поле. Чудесний вечір для нападника збірної України, який може шкодувати лише про одне – він не забив. Втім, тоді здавалося, що це лише початок. Насправді ж темна смуга вже підкрадалася. Воронін так ніколи і не забив гол за Ліверпуль в основному раунді Ліги чемпіонів. Асистів також більше не було.

За 15 хвилин, які залишалися до кінця матчу, Бешикташ встиг пропустити ще три голи. Дубль Бабеля, другий гол Крауча та парочка асистів нестримного в той вечір Бенаюна. Отак Ліверпуль став першою командою за всю історію, яка здобула перемогу в матчі Ліги чемпіонів з рахунком 8:0. Досі ніхто не зміг побити цей рекорд. Реал лише повторив цей результат через вісім років. Цікаво, що на тренерській лаві мадридців тоді також був Рафа Бенітес.

Що стосується Вороніна, то більше настільки яскравих матчів на такому рівні в нього не було. Наступного сезону Ліверпуль відправив його в оренду до Герти. У Німеччині було 11 голів за 27 матчів Бундесліги. Потім новий неповноцінний шанс на Енфілді. Цього разу все закінчилося в січні. Догравати українець поїхав на Росію, де й завершив кар'єру влітку 2014 року.

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