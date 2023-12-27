Вулверхемптон несподівано легко розібрався на виїзді з Брентфордом, який збільшив серію поразок до чотирьох матчів поспіль. Гості тричі відправили м'яч у сітку воріт Флеккена в перші півгодини гри: Леміна забив з другого поверху після затяжної атаки, а Хван оформив дубль після двох індивідуальних помилок правого центрального захисника Коллінза, який підміняв у цій зустрічі дискваліфікованого Бена Мі. У першому випадку він виконав слабкий пас на воротаря, який був перехоплений; у другому випадку – запустив невдалий лонгбол, який перетворився на "передасист".

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Хто знає, скільки ще м'ячів Хван забив би цього вечора, якби не отримав травму наприкінці першого тайму. Він ледве покинув поле на своїх двох...

Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі і взяв активну участь у грі, але однозначно оцінити його виступ непросто. З одного боку, український півзахисник взяв участь у гольовій атаці своєї команди за рахунку 0:2: він здійснив перехоплення м'яча, так і не торкнувшись снаряда – Єгор прикрив корпусом м'яч від Гомеса і тим самим дозволив Мопе безперешкодно оформити асист на Вісса. Також українець перервав небезпечну контратаку "вулвз", не дозволивши Хвану завдати удару.

З іншого боку Ярмолюк не найкращим чином проявив себе в побудові атак: зробив слабкий навіс у чужий штрафний майданчик, після чого м'яч був перехоплений, а також дозволив супернику обікрасти себе в центрі поля. У перерві наставник Брентфорда Томас Франк зняв Ярмолюка з гри і випустив замість нього Дамсгора. Ця заміна читалася, адже господарям потрібно було відіграватися, і тренер випустив гравця більш атакувальної спрямованості.

Цей тактичний хід Франка не виправдався – "бджоли" так і не змогли скоротити відставання в рахунку. Навпаки, Брентфорд пропустив ще раз. Черговою – третьою – обрізкою відзначився Коллінз, який минулого літа перейшов до Брентфорда за 23 млн фунтів саме з Вулверхемптона...