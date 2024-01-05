Брентфорд не удержал победу над Вулверхэмптоном в 1/32 финала Кубка Англии 2023/24. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/32 финала

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Мопе, 41 – Дойл, 64

Удаление: Гомес, 8

Брентфорд попал в крутое пике – 7 поражений в 8 последних турах АПЛ (из них 5 – подряд). Команда Томаса Франка демонстрирует худшую форму среди всех команд Премьер-лиги и из комфортной середины таблицы опустилась в опасную зону. От трио неудачников Брентфорд отделяет всего 4 очка.

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"Пчелы" получили шанс взять реванш у Вулверхэмптона, который в конце 2023 года избил их со счетом 4:1, да и вообще набрал солидную форму, выиграв три матча подряд. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начал поединок в запасе, но вернулся Джош Дасилва, который из-за травмы не играл еще с августа. В составе Вулверхэмптона с капитанской повязкой вышел Макс Килман, тоже имеющий украинский паспорт.

На старте игры Брентфорд чуть не привез гол в свои ворота. "Наварил" Томас Стракоша, отдавший ужасный пас вблизи своей штрафной. Мяч перехватил Кунья, но форвард "вулвз" не смог воспользоваться подарком. А на 8-й минуте гости остались вдесятером. Гомес шипами врезал в голеностоп Нёргору и получил прямую красную. Хавбек Брентфорда тоже не смог продолжить игру, покинув поле только с помощью врачей.

Neal Maupay on target!



The opener vs Wolves pic.twitter.com/nXfzhnmQo6 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 5, 2024

Получив численное преимущество, Брентфорд тотально забрал мяч, но моментов было мало. Можно вспомнить разве что неточный удар Йенсена с линии штрафной. Лишь в конце тайма хозяева провели несколько атак и забили. Гол получился сумбурным – Мопе подобрал мяч в суматохе в штрафной и поразил верхний угол ворот. 1:0 – итог первого тайма.

После перерыва Брентфорд не использовал перспективный штрафной, а "волки" ответили голом. Томми Дойл, арендованный у Ман Сити, обыграл соперника и метров с 25 мощно зарядил под перекладину. 1:1 – подопечные О'Нила отыгрались в меньшинстве.

Just Tommy Doyle doing Tommy Doyle things



The @Wolves man just loves to score screamers #EmiratesFACup pic.twitter.com/5EHfzYRuSB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2024

А на 73-й минуте появился Егор Ярмолюк. Украинец заменил Матиаса Занку. Перед тем Брентфорд потерял еще и Йенсена, который получил мячом в голову и не смог продолжить игру. Ярмолюк вышел достаточно активно и вскоре после появления пробил по воротам Жозе Са – защитник заблокировал. В еще одном эпизоде украинец классно навесил на дальнюю стойку – атаку прервал свисток арбитра, зафиксировавший фол.

Прижали "пчелы" на последних минутах, но вырвать победу не сумели, хотя и игралпосле нее выросло количество только желтых карточек, но не голов.

1:1 – обладатель путевки в 1/16 финала Кубка Англии определится в переигровке уже на поле "вулвз".

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