Ярмоленко, як іспит Моурінью, королівські розбірки в Мадриді, ностальгійний день X Анчелотті: топ-5 матчів євровікенду

Інтригуюче лондонське дербі Вест Хема та Тоттенхема, очікування карнавалу в Бергамо, розбірки двох Реалів у Мадриді, повернення Карло Анчелотті в Мілан і битва Юнайтед у Шеффілді в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Вест Хем – Тоттенхем

23 листопада, 21:45. Лондон, Лондон Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Жозе Моурінью повертається до англійської Прем'єр-ліги в поєдинку проти одного зі своїх антагоністів. Сенсаційне призначення Особливого за кілька днів до 13-го туру погіршує шанси Мануеля Пеллегріні втриматися на посаді керманича Вест Хема. Андрій Ярмоленко та Ко не перемагали в чемпіонаті з кінця вересня і опустилися вже на 16-те місце. Це явно не те, для чого боси "молотків" запрошували зіркового чилійського тренера. У суботу підопічні Пеллегріні спробують врятувати його від відставки.

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Та зробити це буде непросто. Тоттенхем напевне отримав емоційний заряд від призначення Моурінью. Лідери "шпор", подейкують, були вражені мотивацією нового коуча й готові битися задля швидкого повернення хоча б у топ-6. У хорошому настрої до табору команди повернувся Харрі Кейн, який став найкращим бомбардиром кваліфікації Євро-2020. Цілком імовірно перестануть відбивати номер й інші лідери Тоттенхема з втраченою мотивацією – Вертонген, Еріксен, Аллі. Сукупність усіх цих факторів робить саме "шпор" фаворитом протистояння.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Вест Хема – 4,30; нічия – 4,25; перемога Тоттенхема – 1,80.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад

23 листопада, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Бернабеу зустрінуться команди, яких у боротьбі за лідерство в Ла Лізі розділяє усього 2 очки. Мадрид, який ділить перше місце з Барселоною (по 25 пунктів), спробує продовжити свою переможну ходу. "Вершкові" наразі мають лише одну поразку, та занадто часто грають унічию. Натомість Сосьєдад має проблеми в обороні (14 пропущених м'ячів за 13 турів), що потенційно може вилитися у поєдинок із багатьма голами.

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Важливе значення матиме ігрова форма мадридців після перерви на матчі збірних. Майже вся основа команди Зінедіна Зідана була задіяна в міжнародній паузі, тому французькому тренеру потрібно буде віднайти ідеальний баланс. Роль першої скрипки "вершкових" напевне знову виконає Карім Бензема, який поступово стає лідером команди. Та й Еден Азар після результативної гри за Бельгію повинен нарешті почати феєрити в Іспанії. На папері Сосьєдад виглядає аутсайдером протистояння, але хлопці Іманоля Альгасіля уміють дивувати.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Реала – 1,39; нічия – 5,60; перемога Сосьєдада – 7,80.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Аталанта – Ювентус

23 листопада, 16:00. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Центральний поєдинок у Серії А прийме Бергамо. Місцева Аталанта спробує перервати 3-матчеву серію без перемог у поєдинку з Ювентусом. Туринці ще не програвали в нинішньому сезоні, та на втрату "Старою синьйорою" очок у Ломбардії вже чатує міланський Інтер. Аталанта під керівництвом Джан П'єро Гасперіні демонструє веселий футбол, у якому грає сама та дає грати супернику. Із командами Мауріціо Саррі ця обставина могла б стати фатальною. Та Юве ще далекий від того, аби називатися його командою.

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Кожна з команд має свої проблеми. "Богині" не допоможуть дискваліфікований українець Руслан Маліновський, а також лідери атаки Йосіп Ілічіч і Дуван Сапата. Натомість у Турині охололи взаємини Саррі та головної прими – Кріштіану Роналду. Наставник мав нахабство замінити португальця на старті другого тайму матчу з Міланом, а 5-разовий володар "Золотого м'яча" розлютився і поїхав зі стадіону завчасно. Щоправда, обидві сторони, здається, відіграли ситуацію назад. Тим часом 4 голи Роналду в двох матчах за збірну Португалії доводять – з ігровою формою у CR7 усе гаразд.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Аталанти – 2,96; нічия – 3,62; перемога Ювентуса – 2,43.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Мілан – Наполі

23 листопада, 19:00. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Сан-Сіро зійдуться два кризових колективи, які за останні 5 турів здобули лише по одній перемозі. І якщо від Мілана чогось більшого було складно очікувати, то Наполі в сезоні 2019/20 відверто розчаровує. Складні взаємини в трикутнику президент-головний тренер-команда призвели до бунту гравців, яких фактично підтримав і коуч. Тепер доля Карло Анчелотті висить на волосині, а поразка в майже рідному для нього Мілані може зробити 60-річного фахівця безробітним.

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Тим часом Стефано Піолі поки може спати спокійно. Минуло трохи більше місяця від його призначення, тому кредит довіри від геніїв стратегії Мальдіні та Бобана наставник ще не вичерпав. Та 2-3 невдалі матчі можуть перевернути все з ніг на голову. Зрештою, це ж Мілан. Хоча зараз "россонері", схоже, більше переймаються імовірним другим пришестям Златана Ібрагімовіча. Натомість наявні форварди – Пйонтек і Леау – забили "аж" 4 м'ячі на двох, а віце-чемпіон світу Анте Ребіч взагалі зачах.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Мілана – 3,30; нічия – 3,60; перемога Ювентуса – 2,25.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Юнайтед

24 листопада, 18:30. Шеффілд, Бремолл Лейн

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Манчестер Юнайтед зустрінеться із конкурентом у боротьбі за єврокубки. Навряд влітку в Шеффілді могли уявити собі таке. Більше того, наразі "клинки" перебувають у турнірній таблиці вище за МЮ. Команда Уле Гуннара Сульшера чередує переможні поєдинки з нічиями та поразками й ще до кінця осені, схоже, попрощалася з надіями на вихід до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Хіба що різко загальмує хтось із нинішніх топ-4. Норвезький тренер перебуває під тиском, а продовження невиразних результатів і, головне, гри змусить босів манкуніанців згадати, що Маурісіо Почеттіно вже безробітний.

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Тим часом Шеффілд Юнайтед цьогоріч уже довів, що може створити проблеми грандам. Підопічні Кріса Вайлдера переграли Арсенал, ледь не відібрали очки в непереможного Ліверпуля, а також зіграли внічию із Тоттенхемом і Челсі. Як наслідок, 17 очок за 12 турів і неймовірне 5-те місце в таблиці. Нинішні "червоні дияволи", відверто кажучи, не виглядають нездоланною вершиною для будь-кого в лізі. Чому б тоді "клинкам" не зняти черговий скальп гранда?..

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Шеффілд Юнайтед – 3,68; нічия – 3,38; перемога МЮ – 2,20.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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