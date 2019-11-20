Кейн став найкращим бомбардиром кваліфікації Євро-2020, повторивши рекорд збірної Англії

Нападник збірної Англії Харрі Кейн став найефективнішим форвардом у відборі на Євро-2020.

У 8 матчах за збірну Англії Кейн став автором 12 забитих м'ячів, що гарантує нападнику звання найкращого бомбардира кваліфікації Євро-2020.

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26-річний форвард випередив ізраїльтянина Ерана Захаві і португальця Кріштіану Роналду (по 11 голів). Кейн також лідирує за системою "гол+пас", набравши 17 очок (12+5). У найближчих переслідувачів Артема Дзюби (Росія) та Рахіма Стерлінга (Англія) по 14 очок.

Окрім того, Кейн повторив рекорд збірної Англії за кількістю забитих м'ячів протягом календарного року. Також по 12 голів забивали Джордж Хілдсон (1908) і Діксі Дін (1927).

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