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Кейн став найкращим бомбардиром кваліфікації Євро-2020, повторивши рекорд збірної Англії

08:25 321 Читать на русском
Кейн став найкращим бомбардиром кваліфікації Євро-2020, повторивши рекорд збірної Англії
Харрі Кейн / Getty images

Нападник збірної Англії Харрі Кейн став найефективнішим форвардом у відборі на Євро-2020.

У 8 матчах за збірну Англії Кейн став автором 12 забитих м'ячів, що гарантує нападнику звання найкращого бомбардира кваліфікації Євро-2020.

Кейн відзначився голами у всіх матчах відбору на Євро – перший випадок в історії збірної Англії

26-річний форвард випередив ізраїльтянина Ерана Захаві і португальця Кріштіану Роналду (по 11 голів). Кейн також лідирує за системою "гол+пас", набравши 17 очок (12+5). У найближчих переслідувачів Артема Дзюби (Росія) та Рахіма Стерлінга (Англія) по 14 очок.

Окрім того, Кейн повторив рекорд збірної Англії за кількістю забитих м'ячів протягом календарного року. Також по 12 голів забивали Джордж Хілдсон (1908) і Діксі Дін (1927).

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Євро-2020 Харрі Кейн Харрі Кейн Англія Англія
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