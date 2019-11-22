Принижений матчем із Зорею, загін земляків та друг, якого залишили шейхам: кого Моурінью привів у Тоттенхем

Жозе Моурінью зібрав у Тоттенхемі суперечливих особистостей, які допомагатимуть Особливому підкорювати нові трофеї. Футбол 24 допомагає розібратись, що собою представляє оновлений тренерський штаб португальського фахівця.

19 листопада футбольну Європу сколихнула новина про відставку Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера Тоттенхема. Важко сказати, що таке рішення керівництва "шпор" було цілковитою несподіванкою, адже місце у нижній частині турнірної таблиці АПЛ зовсім не личить фіналісту Ліги чемпіонів. Проте справжньою "бомбою" стало призначення на місце аргентинця одіозного Жозе Моурінью, який майже рік залишався без роботи.

Моурінью емоційно оцінив роль Почеттіно в Тоттенхемі

Португальський фахівець заявив про повагу до клубу, його традицій та запевнив, що перерва у кар'єрі пішла йому на користь. Особливий переконує, що проаналізував усі свої минулі помилки і на "шпор" очікує оновлена версія сеу Жозе. Одразу після призначення Моурінью зайнявся формуванням тренерського штабу, який допомагатиме гравцям лондонського клубу позбутись кліше з фільму "Залягти на дно в Брюгге": "Лайном ти не був, але і до вершин не добрався. Як Тоттенхем".

Жоау Сакраменто (головний асистент)

Свою кар'єру португалець розпочав у валлійському університеті Гламоргана. Там він отримав ступінь із спортивної підготовки, а потім став помічником наставника футбольної команди свого ж навчального закладу. Далі молодому фахівцю вдалось працевлаштуватись у збірній Уельсу, де у команді Кріса Коулмена виконував функції аналітика.

Сакраменто надовго не затримався на Туманному Альбіоні, та прийняв пропозицію Монако. Ставши помічником Леонарду Жардіма тренерському дуету вдалось трімфувати у Лізі 1 сезону 2016/17. Наступним етапом для португальця став Лілль, звідки вже Моурінью і переманив фахівця у Тоттенхем. Сакраменто вільно володіє англійською, французькою та іспанською, що безумовно допоможе йому у інтернаціональному колективі "шпор".

Нуну Сантуш (тренер голкіперів)

Ще один португалець, який разом із Сакраменто перебрався у Лондон з Лілля. Сантуш в минулому сам був воротарем і не зі слухів розуміє цю кухню. Він розпочав кар'єру у Сетубалі, звідки родом Моурінью, виступаючи за місцеву Віторію, також Сантуш встиг приміряти форми Лідса та Бенфіки, хоча так і ні разу не дебютував у чемпіонатах Англії чи Португалії.

До переїзду у Францію Сантуш працював у збірній Канади. Тепер португальскому фахівцю доведеться проводити час у компанії Уго Льоріса та Пауло Гассаніги. Відзначимо, воротарі "шпор" вміють привозити безглузді голи.

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Карлос Лалін (фітнес-тренер)

Майбутнє світило своєї професії народився у Венесуелі, а в 14 років перебрався в Іспанію. В мадридському університеті Карлос здобув відповідну освіту і завдяки своєму таланту став одним з найзатребуваніших фізіотерапевтів Іспанії. Не дивно, що в підсумку він опинився в Реалі, де і познайомився з Моурінью.

Особливий оцінив навички колеги і потім забрав його з собою у Челсі (2013 рік), а згодом і у Манчестер Юнайтед (2016-й). Вважається, що з нинішнього тренерського штабу Тоттенхема Моурінью довірятиме Лаліну найбільше.

Джованні Серра (аналітик)

Італійська кров у команді португальського фахівця. Серра народився в Римі. Згодом він перебрався до Лондона, де займався промисловим дизайном. Італієць також встиг попрацювати у компанії Microsoft, перед тим, як присвятити себе футбольному аналізу.

Серра раніше допомагав Моурінью у Манчестер Юнайтед, та був змушений покинути манкуніаців після звільнення сеу Жозе. Українським вболівальникам Серра відомий за мотивами матчу Ліги Європи сезону 2016/17 проти луганської Зорі (1:0). Португалець накинувся під матчу на італійця з претензіями через неправильні вказівки Полю Погба, який ніяк не міг знайти своє місце на полі. Глядачі на Олд Траффорд стали свідками агресивної поведінки Моурінью, а в підсумку МЮ вдалось завоювати кубок турніру. Схоже, добрий прочухан позитивно впливає на Серру.

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Рікардо Формосіно (скаут)

Черговий представник португальської "діаспори" у таборі Тоттенхема. Формосіно також родом з батьківщини Моурінью – Сетубала. Під час ігрової кар'єри виступав на позиції півзахисника за Віторію Сетубал та ще кілька португальських клубів. Свій досвід роботи на тренерських посадах здобував на батьківщині.

Вперше Формосіно зустрівся з Моурінью у Порту, коли команда Особливого заявила про себе на всю Європу, вигравши Лігу чемпіонів (сезон 2003/04). Вдруге доля звела земляків у 2016-му під час спільної роботи у Манчестер Юнайтед. В таборі "червоних дияволів" Формосіно вже займав посаду скаута. Чи знадобляться його навички у Тоттенхемі – важко сказати, адже "шпори" славляться своєю інертністю на трансферному ринку. Можливо, Формосіно вдасться змінити стратегію клубу.

P.S. Вірний друг, про якого забули

Руй Фарія супроводжував Моурінью з часів його розквіту у Порту до звільнення з Манчестер Юнайтед. Фахівці пройшли пліч-о-пліч воду, вогонь, а також Челсі, Інтер та Реал. За інформацією Daily Mail, сеу Жозе навіть не пропонував своєму колишньому асистенту роботу у Тоттенхемі.

Можливо, Фарія б і сам відмовився від потенційної пропозиції. Екс-помічник зараз працює головним тренером катарського клубу Аль-Духайль. Звичайно, це не АПЛ, але лише таким чином він зможе реалізувати свій потенціал наставника, та і за чутками, платять шейхи – непогано.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує