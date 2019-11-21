toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Мілан запропонував контракт Ібрагімовічу – Златан прийме рішення найближчим часом

14:08 457 Читать на русском
Мілан запропонував контракт Ібрагімовічу – Златан прийме рішення найближчим часом
Златан Ібрагімовіч / Sky Sports

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч може повернутись в Мілан вже в зимове трансферне вікно.

Мілан вийшов на фінальну стадію переговорів щодо переходу Златана Ібрагімовіча, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Дружина Ібрагімовіча назвала клуб, у якому хоче бачити свого зіркового чоловіка

Зазначається, що "россонері" пропонують шведу контракт терміном на 6 місяців з опцією продовження на рік. За півтора роки в Мілані Златан зможе заробити 6 млн євро. Додається, що нападник провів переговори з директором Мілана з футбольних питань Звонімір Бобан та прийме рішення у найближчі два тижні.

Нагадаємо, Ібрагімовіч розірвав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі за обопільною згодою. 38-річний форвард приєднався до клубу з МЛС весною 2018-го. За цей час швед провів 53 матчі, в яких забив 52 голи та віддав 17 асистів.

"Я відірвався від копів, розігнавшись до 325 кілометрів". Правила життя Златана Ібрагімовіча

blog_ava
Два українці потрапили до топ-100 найкращих гравців рейтингу УЄФА – майбутні суперники "синьо-жовтих" у трійці
09:13
5052
Теги
Трансфери Італія Трансфери Мілана Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
49
хв
ОПФК Черкащина
13:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук