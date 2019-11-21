Мілан запропонував контракт Ібрагімовічу – Златан прийме рішення найближчим часом

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч може повернутись в Мілан вже в зимове трансферне вікно.

Мілан вийшов на фінальну стадію переговорів щодо переходу Златана Ібрагімовіча, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що "россонері" пропонують шведу контракт терміном на 6 місяців з опцією продовження на рік. За півтора роки в Мілані Златан зможе заробити 6 млн євро. Додається, що нападник провів переговори з директором Мілана з футбольних питань Звонімір Бобан та прийме рішення у найближчі два тижні.

Нагадаємо, Ібрагімовіч розірвав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі за обопільною згодою. 38-річний форвард приєднався до клубу з МЛС весною 2018-го. За цей час швед провів 53 матчі, в яких забив 52 голи та віддав 17 асистів.

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