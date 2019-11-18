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Роналду запросив гравців Ювентуса на вечерю, аби вибачитись за свою поведінку

12:39 165 Читать на русском
Роналду запросив гравців Ювентуса на вечерю, аби вибачитись за свою поведінку
Кріштіану Роналду / Getty Images

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду відчуває докори сумління за свою поведінку – гравець вирішив загладити провину перед одноклубниками смачними стравами під час спільної вечері.

77’ Пауло Дибала
 
77’ Пауло Дибала

Португальський нападник італійського Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив реабілітуватися перед партнерами по команді за свою поведінку у матчі з Міланом. Нагадаємо, у домашній грі 12-го туру Роналду був замінений на 55-й хвилині.

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Це настільки роздратувало португальського форварда, що він, не потиснувши руку наставнику Ювентуса Мауріціо Саррі, одразу ж пішов у роздягальню і, не дочекавшись закінчення матчу, покинув стадіон за кілька хвилин до фінального свистка.

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Тож футболіст, аби особисто вибачитись за свій вчинок, запросив всю команду на вечерю, яка має відбутись перед матчем 13-го туру Серії А проти команди Маліновського – Аталанти, повідомляє видання La Repubblica.

До слова, у поточному сезоні у Серії А Роналду забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу у 10 матчах за Ювентус. Ще по разу (гол + пас) Кріштіану відзначився у чотирьох матчах Ліги чемпіонів.

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Італія Ювентус - Мілан Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Мілан Мілан
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