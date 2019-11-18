Роналду запросив гравців Ювентуса на вечерю, аби вибачитись за свою поведінку

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду відчуває докори сумління за свою поведінку – гравець вирішив загладити провину перед одноклубниками смачними стравами під час спільної вечері.

Португальський нападник італійського Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив реабілітуватися перед партнерами по команді за свою поведінку у матчі з Міланом. Нагадаємо, у домашній грі 12-го туру Роналду був замінений на 55-й хвилині.

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Це настільки роздратувало португальського форварда, що він, не потиснувши руку наставнику Ювентуса Мауріціо Саррі, одразу ж пішов у роздягальню і, не дочекавшись закінчення матчу, покинув стадіон за кілька хвилин до фінального свистка.

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Тож футболіст, аби особисто вибачитись за свій вчинок, запросив всю команду на вечерю, яка має відбутись перед матчем 13-го туру Серії А проти команди Маліновського – Аталанти, повідомляє видання La Repubblica.

До слова, у поточному сезоні у Серії А Роналду забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу у 10 матчах за Ювентус. Ще по разу (гол + пас) Кріштіану відзначився у чотирьох матчах Ліги чемпіонів.

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