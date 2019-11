Велика різниця між голами Мессі та Роналду: цифри, які "запалили" мережу після завершення відбору до Євро-2020

Мессі та Роналду продовжують "полірувати" усі можливі рекорди. Змагання обох перетворилось на справжній блокбастер світового футболу за останні 15 років. Перший робить дубль, другий відповідає хет-триком, і так відбувається кожних вихідних. Обоє ведуть відчайдушну боротьбу за титул №1 не лише на клубному рівні, але й у національних збірних. Кріштіану залишилось провести один м'яч, щоб вибити фантастичну сотню у матчах за Португалію, натомість Лео є абсолютним рекордсменом Аргентини (70 голів).

Футбольна мафія винна у тому, що Роналду не отримав більше "Золотих м'ячів", – резонансна заява матері зірки Ювентуса

Попри відчутну перевагу КР7, який більше, ніж Мессі, забиває на міжнародному рівні, каталонська преса знайшла ще один привід для суперечок – чиї голи важливіші. Mundo Deportivo запевняє, що багаторічному лідеру Барселони доводиться грати проти міцніших суперників, відповідно – його м'ячі повинні оцінюватись вище. Щоб обгрунтувати власну позицію, видання порівнює результативність обох проти команд з топ-50 рейтингу ФІФА. Роналду відзначався у подібних поєдинках 28 разів – 29% від усіх його влучань (99). Доробок аргентинця – 57 з 70-ти (82%). Популярний ресурс Goal.com продовжив дослідження, розписавши кожне влучання п'ятиразових володарів "Золотого м'яча". Ось як це виглядає по командах:

Мессі – 70 голів за Аргентину

5 – Бразилія, Парагвай, Уругвай

4 – Венесуела, Еквадор

3 – Колумбія, Чилі, Швейцарія, Болівія, Нігерія, Мексика, Панама, Гаїті, Гватемала

2 – Іспанія, Хорватія, Алжир, Гонконг, Нікарагуа,

1 – Франція, Німеччина, Португалія, Перу, Іран, США, Словенія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Сербія

Out of Cristiano Ronaldo's 99 goals with Portugal, 29% of them came against national teams in the 'Top 50' in the world. With Messi's 70 goals for Argentina, 82% of them came against national teams in the 'Top 50' in the world (57 of 70) [goal, as] pic.twitter.com/tvMhscahbT