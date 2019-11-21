Велика різниця між голами Мессі та Роналду: цифри, які "запалили" мережу після завершення відбору до Євро-2020

Двоє найкращих гравців планети продовжують провокувати суперечки серед власних прихильників. Цього разу під мікроскопом опинились м'ячі видатних майстрів сучасності у національних збірних.

Мессі та Роналду продовжують "полірувати" усі можливі рекорди. Змагання обох перетворилось на справжній блокбастер світового футболу за останні 15 років. Перший робить дубль, другий відповідає хет-триком, і так відбувається кожних вихідних. Обоє ведуть відчайдушну боротьбу за титул №1 не лише на клубному рівні, але й у національних збірних. Кріштіану залишилось провести один м'яч, щоб вибити фантастичну сотню у матчах за Португалію, натомість Лео є абсолютним рекордсменом Аргентини (70 голів).

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Попри відчутну перевагу КР7, який більше, ніж Мессі, забиває на міжнародному рівні, каталонська преса знайшла ще один привід для суперечок – чиї голи важливіші. Mundo Deportivo запевняє, що багаторічному лідеру Барселони доводиться грати проти міцніших суперників, відповідно – його м'ячі повинні оцінюватись вище. Щоб обгрунтувати власну позицію, видання порівнює результативність обох проти команд з топ-50 рейтингу ФІФА. Роналду відзначався у подібних поєдинках 28 разів – 29% від усіх його влучань (99). Доробок аргентинця – 57 з 70-ти (82%). Популярний ресурс Goal.com продовжив дослідження, розписавши кожне влучання п'ятиразових володарів "Золотого м'яча". Ось як це виглядає по командах:

Мессі – 70 голів за Аргентину

5 – Бразилія, Парагвай, Уругвай

4 – Венесуела, Еквадор

3 – Колумбія, Чилі, Швейцарія, Болівія, Нігерія, Мексика, Панама, Гаїті, Гватемала

2 – Іспанія, Хорватія, Алжир, Гонконг, Нікарагуа,

1 – Франція, Німеччина, Португалія, Перу, Іран, США, Словенія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Сербія

Out of Cristiano Ronaldo's 99 goals with Portugal, 29% of them came against national teams in the 'Top 50' in the world. With Messi's 70 goals for Argentina, 82% of them came against national teams in the 'Top 50' in the world (57 of 70) [goal, as] pic.twitter.com/tvMhscahbT — FC Barcelona Fl ️ (@FCBarcelonaFl) November 19, 2019

Кріштіану – 99 голів за Португалію

7 – Литва

5 – Андорра, Вірменія, Латвія, Люксембург, Швеція

4 – Естонія, Фарерські острови, Угорщина, Нідерланди

3 – Бельгія, Данія, Північна Ірландія, Росія, Іспанія, Швейцарія

2 – Азебайджан, Боснія і Герцеговина, Камерун, Кіпр, Чехія, Єгипет, Казахстан, Саудівська Аравія

1 – Аргентина, Хорватія, Еквадор, Фінляндія, Гана, Греція, Ісландія, Іран, Марокко, Нова Зеландія, Північна Корея, Панама, Польща, Сербія, Словаччина, Україна та Уельс.

Мессі "дублює" результативні постріли Роналду, якщо брати до уваги перші десять збірних рейтингу ФІФА – 26:12. Інфографіка нижче – це цифри двох видатних бомбардирів станом на 14-те листопада. Вже наступного дня аргентинець засмутив Бразилію, а потім вразив ворота Уругваю. Пентакамеонес – улюблена жертва Лео (5 голів) разом з Парагваєм і Уругваєм, регулярними учасниками чемпіонатів світу. КР7 найчастіше забивав Литві (7 голів) – покер та хетрик у рамках відбору до Євро-2020. Цікаво, що Україна, яка виступала з Португалією в одній кваліфікаційній групі, належить до числа 17-ти команд з одним пропущеним м'ячем від снайпера з Мадейри.

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“Cristiano Ronaldo, el hombre de los partidos importantes, Messi pecho frío solo contra equipos pequeños aparece”. Ahí les va la estadística. Solo agréguenle a Messi un gol más al top10 que fue el que le anotó hoy a Brasil pic.twitter.com/sRDl2pCS4I — Culé GT (@Cule_GT) November 15, 2019

Але на цьому, звісно, дискусія не завершується. Прихильники Роналду "парирують" статистикою офіційних і контрольних матчів, за якою португалець сильно перевершує свого одвічного конкурента. Виявляється, що майже половину м'ячів Лео провів у "товарняках" (49%), тоді як Кріштіану стріляв переважно в офіційних поєдинках (83%). Крім цього, Мессі не здобув ще жодного серйозного трофею зі збірною Аргентини, програвши фінал ЧС-2014 та два фінали Копа Амеріка поспіль, у активі португальця – Євро-2016 та Ліга націй-2019. Боротьба продовжується, а читачі "Футбол 24" мають можливість висловити власну думку в спеціальному опитуванні.