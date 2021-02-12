Пошкодження вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка може мати дуже серйозні наслідки.

Травма коліна може вибити українського легіонера "молотів" аж до кінця сезону 2020/21, повідомляє Claret and Hugh.

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Ярмоленко зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед і був замінений на 54 хвилині. Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс підтвердив травму коліна, але вирішив не називати приблизних термінів відновлення. Хвилюватися потрібно і Андрію Шевченку, адже груповий етап Євро-2020 стартує 11 червня, всього через 2 тижні після завершення клубного сезону.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко провів 21 матч у поточному сезоні, відзначився 3 голами та 4 асистами.

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