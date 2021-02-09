Майстерна підсічка Андрія Ярмоленка у поєдинку проти Донкастера (4:0) в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії претендує на звання найкращого гола Вест Хема у січні.

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З першої команди "молотобійців" конкуренцію українцю склали Крейг Доусон, Пабло Форналс, Томаш Соучек. Проголосувати за Андрія можна на офіційному сайті лондонського клубу.

У нинішньому сезоні АПЛ Ярмоленко 14 разів з'являвся на полі.

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