Вест Хем вилетів з Кубка Англії, поступившись Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд в 1/8 фіналу. Андрій Ярмоленко вийшов з перших хвилин і був замінений після пошкодження. Реакцію на гру українського футболіста – в матеріалі "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед обіграв Вест Хем та вийшов у чвертьфінал Кубка Англії 2020/21. Основний час поєдинку на Олд Траффорд завершився без голів, а в екстра-таймі манкуніанці все ж забили переможний м'яч, автором якого став Скотт Мактомінай. Шотландець найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику і приніс "червоним дияволам" путівку до наступної стадії. А от лондонська команда тепер зосередиться лише на чемпіонаті, справи в якому наразі йдуть доволі непогано – 6 місце та лише один бал відставання від зони Ліги чемпіонів.

Андрій Ярмоленко традиційно для матчів Кубка Англії вийшов у стартовому складі Вест Хема. Як і на попередній стадії турніру проти Донкастера, українець закривав позицію центрального нападника. Якщо в 1/16 фіналу лідер збірної України відзначився голом у ворота представника третього дивізіону, то зараз пішов з поля без результативних дій вже на початку другого тайму. Ба більше, Ярмоленко неабияк налякав українських уболівальників, на рівному місці отримавши пошкодження коліна. Вінгер впав на газон після передачі у штрафний майданчик та кілька хвилин тримався за ногу. Андрій продовжив гру, відбігавши ще кілька хвилин, але в підсумку Мойєс таки зняв українця, який, вочевидь, певний час проведе в лазареті.

Виліт Ярмоленка і компанії з Кубка Англії у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем

Англійські ЗМІ критично оцінили гру Ярмоленка проти Манчестер Юнайтед. Українець отримав одні з найнижчих балів серед усіх футболістів. Так, 31-річний вінгер дійсно виглядав інтертно та був абсолютно відрізаним від решти команди, але вагома провина у цьому лежить і на півзахисниках Вест Хема, які практично не доставляли Андрію м'яч. Українець у пошуках круглого змушений був опускатися значно глибше, але це не призвело до серйозної небезпеки біля воріт Діна Хендерсона. Резервний кіпер "червоних дияволів" лічені рази вступав у гру – та й то після нечисленних навісів або прострілів. Лише три удари по воротах за 120 хвилин – один у площину, один неточний і один заблокований (у виконанні якраз Ярмоленка). Вест Хем провів насправді слабкий матч – не сказати, що МЮ надто вразив, але клас саме манкуніанців і вирішив долю протистояння.

Статистичні портали назвали українця одним із найгірших. Sofa Score оцінили Андрія в 6.6 – третій найнижчий бал серед гравців, які розпочали гру з перших хвилин. Ярмоленко зробив лише 18 дотиків до м'яча за 54 зіграні хвилини. Єдиний його удар по воротах МЮ заблокували, а от точність передач була високою – 5 вдалих із 5-ти коротких пасів та 4 із 5-ти довгих. Заробив на собі два фоли та одного разу успішно вступив у відбір. В пасиві – 6 втрат м'яча та жодної вдалої спроби дриблінгу. WhoScored пішли ще далі – лише 6.19 для Ярмоли, що є найнижчим балом із усіх 11-ти футболістів стартової обойми Вест Хема.

Портал Football.London відзначив Лукаша Фабіанскі та сейв польського кіпера в першому таймі після удару Ліндельофа та рикошету від Доусона. Той стрибок дійсно був розкішним – воротар зачепив м'яч кінчиками пальців, а круглий влучив у стійку. Саме Фабіанскі став найкращим у складі "молотів", а Ярмоленко отримав скромну "п'ятірку". "Надзичайно тихий вечір для українця, який вкрай рідко отримував м'яч. У радіусі 30-ти метрів від нього не було жодного футболіста. Навряд чи Ярмоленка можна дуже звинувачувати у відсутності гостроти, але це точно не та людина, яка тримає м'яч. Виглядав дещо полегшено, коли його замінили", – скромна оцінка гри Андрія.

Посередня "п'ятірка" для 31-річного футболіста і від 90min. "Як кажуть у таких випадках, Ярмоленко не увійшов у гру. Вест Хему дуже бракувало глибини, коли українець грав на вістрі атаки. Після пошкодження та подальшого контракту з Магуайром змушений був піти з поля", – журналіст видання солідарний зі своїми колегами.

Автор блогу The4thofficial теж розчарований грою українця, але відзначив слабкий виступ усього Вест Хема на Олд Траффорд. "Практично не пропонував себе партнерам та виглядав дуже інертно. Травма на початку другого тайму стала фатальною для нього".

"П'ять" від BBC – другий найгірший бал у команді після Мануеля Лансіні, який провів на полі менше десяти хвилин. Скромні "п'ятірки" і від Eurosport, Independent та Sky Sports – останні назвали Андрія та Боуена найгіршими серед усіх 22-х стартерів.

Standard теж поставив Ярмоленку 5.0. "Не намагався розтягнути захист суперника, як це зазвичай робить Антоніо. Дуже мало активності", – невтішний вердикт для вінгера збірної України. В іншому матеріалі на цьому ж сайті зазначено, що без Антоніо Вест Хем прогнозовано був беззубим в атаці. Лише 3 удари по воротах за 120 хвилин – найгірший показник у Кубку Англії з 2016 року. На думку журналіста Джека Россера, Ярмоленко – не той гравець, який здатен повноцінно замінити Антоніо на позиції центрфорварда. Ніхто краще за Мікейла не здатен створювати глибину, звільняти простір для партнерів та боротися на другому поверсі. Аналогічні спроби Ярмоленка були лише блідою тінню Антоніо. Українець навряд чи може стати належним вирішенням проблеми дев'ятого номера, вважає автор. З ним погоджуються чисельні дописувачі у Twitter, які не вважають виліт з Кубка великою проблемою, а також обійшлися без серйозної критики на адресу Андрія, але відзначають, що позиція центрфорварда не є оптимальною для нього.

До слова, чимало фанатів Вест Хема критикують і Девіда Мойєса, який відпустив Себастьяна Аллє в Аякс, не підписавши йому жодної заміни. "У нас є Антоніо, окрім нього в атаці можуть вийти Ярмоленко або Лінгард", – ці слова тренера тепер згадують з іронією, адже "молоти" серйозно ризикують залишитися без форвардів на наступний поєдинок чемпіонату. Ну, якщо не рахувати 18-річного Адеміпо Одубеко.

На момент виходу матеріалу термін відновлення Андрій Ярмоленка не уточнюється – відомо лише, що в українця розтягнення зв'язок коліна. Левова частка фанатів "молотів" активно бажають здоров'я вінгеру та сподіваються на його швидке відновлення. За два з половиною сезони в Лондоні Ярмоленко вже двічі отримував серйозні травми, через які сумарно пропустив більше року. Про це всі прекрасно пам'ятають, тому чергове пошкодження українця вселяє неабияку тривогу перед вирішальним відрізком сезону та наближенням Євро-2020.

До слова, наступний матч Вест Хем проведе 15 лютого проти Шеффілд Юнайтед. "Клинки", хоч і є головним аутсайдером АПЛ, але ще сподіваються на збереження прописки в еліті та подають ознаки життя, нещодавно обігравши Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд – те, чого не вдалося зробити Ярмоленку та його партнерам.

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