Травма колена может выбить украинского легионера "молотов" до конца сезона 2020/21, сообщает Claret and Hugh.

Ярмоленко претендует на звание автора самого красивого гола Вест Хэма в январе

Ярмоленко получил повреждение в матче Кубка Англии против Манчестер Юнайтед и был заменен на 54 минуте. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес подтвердил травму колена, но решил не называть приблизительных сроков восстановления. Волноваться нужно и Андрею Шевченко, ведь групповой этап Евро-2020 стартует 11 июня, всего через 2 недели после завершения клубного сезона.

Напомним, Андрей Ярмоленко провел 21 матч в текущем сезоне, отличился 3 голами и 4 ассистами.

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