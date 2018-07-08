Ярмоленко пройшов медогляд у Вест Хемі, трансфер практично завершений, – ЗМІ

Півзахисник Борусії Д Андрій Ярмоленко за крок від зміни клубу. Українець вже сьогодні може стати гравцем лондонського Вест Хема.

Вест Хем та Борусія Д близькі до завершення трансферу Андрія Ярмоленка. Українець вже пройшов медогляд у Лондоні, повідомляє Команда №1.

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Офіційно про перехід Ярмоленка може бути оголошено вже сьогодні. Нагадаємо, вчора повідомлялось, що півзахисник близький до переходу у Вест Хем, а Борусія готова відпустити українця.

За неофіційними даними, трансфер Ярмоленка обійдеться Вест Хему від 20 до 25 млн євро. Нагадаємо, влітку 2017 року Борусія виклала за півзахисника близько 25 млн євро.

У 26 матчах за Борусію Ярмоленко забив 6 голів та віддав 6 асистів, пропустивши значний період через травму.