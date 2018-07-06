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Зінченко може стати рекордним підписанням Вулверхемптона

19:55 421 Читать на русском
Зінченко може стати рекордним підписанням Вулверхемптона
Олександр Зінченко / фото: Sky Sports

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у складі новачка АПЛ Вулверхемптона.

Вулверхемптона готовий заплатити 16 мільйонів фунтів за гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка, повідомляє Sky Sports.

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Якщо трансфер відбудеться, а сума справді складе 16 мільйонів, то це буде рекордний перехід в історії Вулверхемптона.

Зінченко перейшов у Ман Сіті влітку 2016 року, але сезон 2016/2017 провів в оренді в ПСВ Ейндховен. У минулому сезоні 21-річний футболіст провів за "містян" 16 матчів, в тому числі 8 у чемпіонаті Англії, що дозволило йому отримати чемпіонську медаль АПЛ.

Теги
Трансфери Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон Англія
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