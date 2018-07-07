Вест Хем запропонував 20 млн за Ярмоленка – Борусія Д вже відреагувала

Вест Хем проявляє інтерес до хавбека Борусії Д та збірної України Андрія Ярмоленка. Англійський клуб вже начебто запропонував за українця 20 млн євро.

Лондонський Вест Хем налаштований підписати півзахисника Борусії Д Андрія Ярмоленка. Англійський клуб звернув увагу на українця після невдачі у переговорах щодо трансферу хавбека Лаціо Феліпе Андерсона, повідомляє Gianluca Di Marzio.

Борусія Д розкриває карти: про продаж Ярмоленка, трансфер гравця Реала і форварда на заміну Обамеянгу

За інформацією італійського журналіста, Вест Хем вже начебто запропонував за Ярмоленка 20 млн євро. Нагадаємо, влітку 2017 року Борусія виклала за півзахисника близько 25 млн євро.

Цікаво, що Борусія Д дозволила Ярмоленку пропустити кілька тренувань для того, щоб хавбек міг визначитись зі своїм майбутнім. Про це інформує журналіст WAZ Себастьян Вайсслінг у своєму Твіттері.

До слова, нещодавно повідомлялось про інтерес до українця Евертона та Фенербахче.