toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
РОСІЯ - ХОРВАТІЯ ШВЕЦІЯ - АНГЛІЯ БРАЗИЛІЯ - БЕЛЬГІЯ Новини ЧС 2018

Вест Хем запропонував 20 млн за Ярмоленка – Борусія Д вже відреагувала

16:30 325 Читать на русском
Вест Хем запропонував 20 млн за Ярмоленка – Борусія Д вже відреагувала
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Борусія Д

Вест Хем проявляє інтерес до хавбека Борусії Д та збірної України Андрія Ярмоленка. Англійський клуб вже начебто запропонував за українця 20 млн євро.

Лондонський Вест Хем налаштований підписати півзахисника Борусії Д Андрія Ярмоленка. Англійський клуб звернув увагу на українця після невдачі у переговорах щодо трансферу хавбека Лаціо Феліпе Андерсона, повідомляє Gianluca Di Marzio.

Борусія Д розкриває карти: про продаж Ярмоленка, трансфер гравця Реала і форварда на заміну Обамеянгу

За інформацією італійського журналіста, Вест Хем вже начебто запропонував за Ярмоленка 20 млн євро. Нагадаємо, влітку 2017 року Борусія виклала за півзахисника близько 25 млн євро.

Цікаво, що Борусія Д дозволила Ярмоленку пропустити кілька тренувань для того, щоб хавбек міг визначитись зі своїм майбутнім. Про це інформує журналіст WAZ Себастьян Вайсслінг у своєму Твіттері.

До слова, нещодавно повідомлялось про інтерес до українця Евертона та Фенербахче.

Теги
Трансфери Феліпе Андерсон Феліпе Андерсон Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вест Хем Вест Хем Німеччина Головне Трансфери Борусії Дортмунд Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Німеччини Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Швеція
17:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук