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Ярмоленко пройде медогляд у Вест Хемі, трансфер можуть оформити вже завтра

18:03 240 Читать на русском
Ярмоленко пройде медогляд у Вест Хемі, трансфер можуть оформити вже завтра
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Борусія Д

Потенційний відхід Андрія Ярмоленка з Борусії Д стає все реальнішим. Українець за крок від переходу у Вест Хем, повідомляють англійські ЗМІ.

Вест Хем близький до підписання півзахисника Борусії Д Андрія Ярмоленка. Найближчим часом українець повинен пройти медогляд, інформує Sky Sports.

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За інформацією видання, трансфер обійдеться лондонцям у 17,5 млн фунтів. Нагадаємо, сьогодні повідомлялось про можливий перехід Ярмоленка у Вест Хем. Борусія Д вже дозволила українцю пропустити кілька днів тренувань для вирішення свого майбутнього.

Крім того, за неофіційною інформацією, Ярмоленко вже вилетів до Лондона, а про перехід може бути оголошено вже завтра.

Ярмоленко перейшов у Борусію Д влітку 2017 року за 25 млн євро. У 26 матчах за Борусію українець забив 6 голів та віддав 6 асистів, пропустивши значний період через травму.

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