Ярмоленко прошел медосмотр в Вест Хэме, трансфер практически завершен, – СМИ

Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко в шаге от смены клуба. Украинец уже сегодня может стать игроком лондонского Вест Хэма.

Вест Хэм и Боруссия Д близки к завершению трансфера Андрея Ярмоленко. Украинец уже прошел медосмотр в Лондоне, сообщает Команда №1.

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Официально о переходе Ярмоленко может быть объявлено уже сегодня. Напомним, вчера сообщалось, что полузащитник близок к переходу в Вест Хэм, а Боруссия готова отпустить украинца.

По неофициальным данным, трансфер Ярмоленко обойдется Вест Хэму от 20 до 25 млн евро. Напомним, летом 2017 года Боруссия выложила за полузащитника около 25 млн евро.

В 26 матчах за Боруссию Ярмоленко забил 6 голов и отдал 6 ассистов, пропустив значительный период из-за травмы.