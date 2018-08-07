Ярмоленко отримав неоднозначну оцінку від англійських ЗМІ за передсезонну підготовку з Вест Хемом

Український вінгер Андрій Ярмоленко не зумів повноцінно підготуватися до нового сезону в складі Вест Хема через травми.

Андрій Ярмоленко в рамках передсезонної підготовки взяв участь у трьох спарингах Вест Хема. У протистоянні з Престоном українець відзначився результативною передачею, в грі з Іпсвічем взяв участь у гольовій атаці, а проти Уікома – здивував активністю біля чужих воріт.

Через пошкодження Ярмоленко не зіграв в останніх товариських матчах "молотобійців". До першого туру АПЛ, в якому Вест Хем зустрінеться з Ліверпулем, Андрій повинен відновитися.

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На англійські медіа гра Ярмоленка за Вест Хем справила неоднозначні враження. Профільний ресурс Football London виставив оцінки всім гравцям команди за товариські матчі, Андрій отримав 6 балів – середній результат.

"Пропустив товариські матчі на зборах в Австрії через травму стегна, тому його підготовка до сезону вийшла неповною. Ярмоленко дебютував проти Уікома, де був активним і став справжньою проблемою для суперника. Однак протягом літа його вплив на гру команди дещо послаб, ймовірно, внаслідок травм.

З Престоном на старті зустрічі виглядав повільним і неповоротким, але потім ожив на полі. Згодом отримав пошкодження. Придбаний у Борусії Д за 17,5 мільйонів фунтів українець в певній мірі є індивідуалістом по грі. Він конкуруватиме з Майклом Антоніо за місце на правому фланзі атаки Вест Хема. Хто з них розпочне матч проти Ліверпуля в основі – велике питання, багато що залежатиме від стану здоров'я Ярмоленка", – пише автор лондонського видання Сем Інкерсоул.

Не можна сказати, що журналісти сильно образили Ярмоленка, адже деякі футболісти Вест Хема отримали 5, 4 і навіть 3 бали за гру в передсезонних спарингах. Однак багато гравців, зокрема новачки Раян Фредерікс і Феліпе Андерсон, були оцінені в 7 балів. Як і прямий конкурент українця Майкл Антоніо.

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Аналітичний портал Squawka в середині липня бачив Ярмоленка в старті в усіх можливих варіантах складу Вест Хема на наступний сезон, однак зараз оптимізм сайту щодо Андрія впав.

Вест Хем – другий за витратами в Англії протягом літа-2018 (95 мільйонів євро). Втім, в рейтингу роботи на трансферному ринку від Squawka "молотобійці" перебувають аж на 9 місці серед клубів АПЛ.

"Вест Хем придбав багато гравців, але не всі з цих трансферів виглядали чудовими, 17,5 мільйонів фунтів за Ярмоленка – це ніби гроші на вітер. Щоправда, Феліпе Андерсон, Ісса Діоп та Лукаш Фабіанскі мають стати кістяком команди Мануеля Пеллегріні", – вважає портал.