Клуби АПЛ знову витратили на трансфери понад мільярд євро – серед лідерів Вест Хем Ярмоленка

Літо-2018 виявилося багатим на трансфери. Клуби англійської Прем'єр-ліги у боротьбі за найкращих виконавців не шкодують своїх гаманців. До закриття трансферного вікна залишилось 5 днів, проте клуби продовжують вести переговори з футболістами. Загальні витрати вже сягнули позначки у мільярд євро, проте це ще не "стеля" для Туманного Альбіону.

Лідером трансферних витрат серед клубів АПЛ є Ліверпуль. Підписавши взимку найдорожчого захисника в історії – Вірджіла ван Дейка – за 84 млн фунтів, "мерсисайдці" вирішили не змінювати тенденцію та підписали найдорожчого голкіпера в історії – трансфер Аліссона обійшовся їм у 75 млн євро.

Аліссон суперсейвом продемонстрував, чому Ліверпуль заплатив за нього 75 млн євро

За Набі Кейта Ліверпуль заплатив 60 млн євро (контракт з гравцем був підписаний раніше, проте фактично Кейта переїхав на Енфілд цього літа). Крім того, "мерсисайдці" активували опцію викупу Джердана Шакірі за 13,5 млн фунтів. Загалом Ліверпуль витратив на нових гравців 195 млн євро.

На другому місці неочікувано вигулькнув Вест Хем, який витратив 95 млн євро на підписання Андрія Ярмоленка, Феліпе Андерсона, Фабіана Бальбуени та Лукаша Фабіанскі, Ісси Діопа. Також у команду прийшли Джек Вілшер та Раян Фредерікс, але вони підписали контракт у якості вільного агента.

"З дитинства за Вест Хем", – що за команду з Ярмоленком будують у Лондоні

Сюрпризом трансферного ринку став новачок АПЛ сезону 2018/19 Фулхем, який потратив на трансфери 82 млн євро.

До недавнього часу скромна у плані трансферів Серія А вийшла на 2 місце за трансферними витратами , її клуби витратили на трансфери 927 млн євро, 100 з яких пішли на перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.

На 3 місці іспанська Лі Ліга з витратами у 643 млн євро. 4 позицію зайняла Бундесліга з трансферами на 415 млн євро, а французька Ліга 1 замикає п'ятірку із скромними 148 млн євро.