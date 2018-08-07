Ярмоленко получил неоднозначную оценку от английских СМИ за предсезонную подготовку с Вест Хэмом

Украинский вингер Андрей Ярмоленко не сумел полноценно подготовиться к новому сезону в составе Вест Хэма из-за травм.

Андрей Ярмоленко в рамках предсезонной подготовки принял участие в трех спаррингах Вест Хэма. В противостоянии с Престоном украинец отметился результативной передачей, в игре с Ипсвичем принял участие в голевой атаке, а против Уикома – удивил активностью у чужих ворот.

Из-за повреждения Ярмоленко не сыграл в последних товарищеских матчах "молотобойцев". К первому туру АПЛ, в котором Вест Хэм встретится с Ливерпулем, Андрей должен восстановиться.

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На английские медиа игра Ярмоленко за Вест Хэм произвела неоднозначные впечатления. Профильный ресурс Football London выставил оценки всем игрокам команды за товарищеские матчи, Андрей получил 6 баллов – средний результат.

"Пропустил товарищеские матчи на сборах в Австрии из-за травмы бедра, поэтому его подготовка к сезону вышла неполной. Ярмоленко дебютировал против Уикома, где был активен и стал настоящей проблемой для соперника. Однако в течение лета его влияние на игру команды несколько ослабело, вероятно, вследствие травм.

С Престоном на старте встречи выглядел медленным и неповоротливым, но потом ожил на поле. Впоследствии получил повреждение. Приобретенный у Боруссии Д за 17,5 миллионов фунтов украинец в определенной степени является индивидуалистом по игре. Он будет конкурировать с Майклом Антонио за место на правом фланге атаки Вест Хэма. Кто из них начнет матч против Ливерпуля в основе – большой вопрос, многое будет зависеть от состояния здоровья Ярмоленко", – пишет автор лондонского издания Сэм Инкерсоул.

Нельзя сказать, что журналисты сильно обидели Ярмоленко, ведь некоторые футболисты Вест Хэма получили 5, 4 и даже 3 балла за игру в предсезонных спаррингах. Однако многие игроки, в том числе новички Райан Фредерикс и Фелипе Андерсон, были оценены в 7 баллов. Как и прямой конкурент украинца Майкл Антонио.

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Аналитический портал Squawka в середине июля видел Ярмоленко в старте во всех возможных вариантах состава Вест Хэма на следующий сезон, однако сейчас оптимизм сайта относительно Андрея упал.

Вест Хэм – второй по расходам в Англии в течение лета-2018 (95 миллионов евро). Впрочем, в рейтинге работы на трансферном рынке от Squawka "молотобойцы" находятся аж на 9 месте среди клубов АПЛ.

"Вест Хэм приобрел много игроков, но не все из этих трансферов выглядели прекрасными, 17,5 миллионов фунтов за Ярмоленко – это как деньги на ветер. Правда, Фелипе Андерсон, Исса Диоп и Лукаш Фабиански должны стать костяком команды Мануэля Пеллегрини", – считает портал.